最新清明連假天氣！北東雨2天「下雨熱區」曝　中南部暖飆30°C

▲清明連假前2天，東部雨勢明顯，後2天轉乾，各地大致多雲到晴好天氣。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

最新清明4天連假天氣出爐！天氣變化上分為2階段，前兩天東半部雨勢明顯，北部也有局部降雨，但西半部大致天氣穩定；後兩天天氣則轉穩定，各地幾乎都是多雲到晴天氣，僅東半部、各地山區會有陣雨。氣溫部分則是一天比一天暖，假期後2天中南部高溫更上看30度。

氣象局預報員劉沛滕表示，清明連假天氣主要分為2個階段，前兩天以東半部有局部降雨為主，其中沿海地區及蘇花公路一帶雨勢明顯，北部地區仍偶爾有局部降雨，出遊行車要多加留意。連假後2天，天氣則更穩定，各地大多為多雲到晴天氣，僅東半部及各地中南部山區會有陣雨。

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▲氣象局4/4定量降水預報，東部雨勢明顯，北部也有局部降雨。（圖／中央氣象局）

氣溫部分，大致上溫度一天比一天回升，北部今天高溫23度，前兩天可回升到25、26度，後兩天再上升到27、28度；中南部地區也是一天比一天暖，後兩天高溫更超過30度。

▲▼清明連假天氣一天比一天暖，北部可達28度，南部更上看30度左右。（圖／中央氣象局）

到了下周一、二，各地仍以維持溫暖天氣為主，沒有很明顯的冷空氣及降雨系統出現，僅東北部、東部及北部地區有局部短暫陣雨，中南部山區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

另外，要特別提醒，周五至下周三金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，往返離島留意航班資訊，下周日至下周三西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路需注意安全。