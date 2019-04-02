台灣虎航直飛長灘島開航了！　不用轉機「2個多小時就到」

▲台灣虎航4/2開航長灘島，直飛2個多小時就到。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

台灣有直飛航班了！台灣虎航2日凌晨歡慶桃園-卡利波（長灘島）首航，也是台灣虎航繼2018年底首航桃園-宿霧航線後，於菲律賓的第2條航線，直飛2個多小時就到，每周營運3班。

為慶祝台灣虎航首航桃園-卡利波（長灘島），所有搭乘首航航班的旅客，都獲贈台灣虎航精心設計的限定首航明信片1份，另外虎寶虎妞也在桃園機場的候機室和首航旅客合影。台灣虎航的首航航班抵達卡利波國際機場後，機場當局也安排了灑水儀式，慶祝台灣虎航成為首家飛進卡利波機場的國籍低成本航空。

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▲▼台灣虎航開航長灘島，致贈首航航班旅客明信片。（圖／台灣虎航提供）

桃園-卡利波（長灘島）航線開航初期，每周營運3班，去程航班編號IT541，每周二、四及周六凌晨00:15自桃園機場起飛；回程航班編號IT542，每周二、四及周六凌晨03:55自卡利波國際機場起飛。卡利波（長灘島）航線開航後，也是台灣虎航於東南亞地區的第3個航點。

▲經歷為期半年的封島觀光整頓後，長灘島去年底再次重新對外開放。（圖／菲律賓觀光部提供）

卡利波國際機場位於菲律賓的阿克蘭省，也是該省境內觀光盛地：長灘島的主要進出利用機場之一。長灘島擁有細綿的白色沙灘，曾數度獲封最美麗的沙灘，亦被譽為全球最美麗的島嶼之一。在經歷了為期半年的封島觀光整頓後，已於去年底再次重新對外開放，以更白淨的沙灘及更加清澈的海水迎接來自各國的觀光遊客。

台灣虎航現在已飛航日本、韓國、泰國、澳門及菲律賓共計5國、21個國際航點、28條國際航線，旅客將有更多選擇並可規劃獨一無二的旅行計畫。