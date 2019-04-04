清明連假「周五水氣較多」下周變天時間曝光　吳德榮：鋒面接近

▲今天東半部有局部短暫陣雨。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，今天（4日）東半部有局部短暫陣雨，西半部大致為多雲穩定天氣，午後山區則有零星短暫陣雨的機率。根據氣象局預報，周五（5日）水氣較多。氣象專家吳德榮指出，春假溫和舒適，天氣直至下周三（10日）才轉變。

氣象局指出，今氣溫會比3日再回升，北部及東半部約25至27度，中南部約29、30度，感受相當暖熱；而夜裡清晨各地低溫大多介於19至22度之間，日夜溫差稍大也請多加留意。

請繼續往下閱讀...

▲▼根據氣象局的定量降水預報，今降雨集中在東半部和各地山區。

氣象局預報，周五東半部地區仍有局部短暫陣雨，西半部為多雲穩定的天氣，北部地區雲多偶飄雨，中部地區偶爾零星短暫陣雨，中南部山區午後零星短暫陣雨；周六（6日）、周日（7日）水氣稍減少，東半部地區仍有局部短暫陣雨，西半部山區有局部午後短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

氣象局表示，下周一（8日）、下周二（9日），東北部、東部及北部地區有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

▼氣象局預測，下周三北部低溫降至18度。

氣象局指出，下周三北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣；下周四（11日）至下周六（13日）北部及東半部仍偶有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄說，整體而言，春假大致溫和舒適，僅周五北海岸有微幅變化；最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，下周三鋒面接近、天氣轉變，至於影響程度如何，模式模擬將持續調整，需再觀察。