樂桃、香草限時促銷又來了！　現在衝日本最便宜「單程580元」起

▲樂桃航空推出限時促銷，最便宜單程未稅580元起。（圖／空中巴士提供）

記者賴文萱／台北報導

清明連假不少人都飛日本打卡浪漫櫻花美照，樂桃航空及香草航空看準花季熱潮，推出限時優惠促銷，最便宜單程未稅580元起，現在購票4月中就出發，除了能追趕最後一波櫻花外，還能一賞芝櫻、紫藤花之美，想衝日本不用等。

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▲瀧上芝櫻公園。（圖／記者陳涵茵攝）

樂桃航空【即刻出遊樂促銷】

販售期間：2019年4月6日00:00~4月6日23:59(台灣時間)

適用期間：2019年4月11日~5月16日

優惠航線（單程未稅價） ※適用出發日期、票價依各航線有所不同，敬請留意。

台北（桃園）－札幌（新千歲）：新台幣780元／新台幣580元

台北（桃園）－仙台：新台幣780元

台北（桃園）－東京（羽田）：新台幣780元

台北（桃園）－大阪（關西）：新台幣580元

台北（桃園）－沖繩（那霸）：新台幣780元／新台幣580元

高雄－大阪（關西）：新台幣580元

高雄－沖繩（那霸）：新台幣580元／新台幣780元

▲香草航空限時促銷，最便宜單程未稅828元起。（圖／翻攝自香草航空臉書專頁）

香草航空【連續假期促銷】

販售期間：2019年4月5日14:00~4月8日22:30(台灣時間)

適用期間：依航線有所不同

優惠航線（單程未稅價）

台北（桃園）－福岡：新台幣908元

台北（桃園）－東京（成田）：新台幣998元

高雄－東京（成田）：新台幣1248元

台北（桃園）－大阪（關西）：新台幣828元

台北（桃園）－沖繩（那霸）：新台幣1588元