中央山脈6分鐘連3震！最大規模5.2　氣象局：2天內恐還有規模5餘震

▲6分鐘內連3震！最大規模5.2超有感。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

地牛翻身！台東縣海端鄉4日上午9時56分發生芮氏規模5.2的有感地震，地震深度僅10公里，最大震度高雄市、台東縣達4級。氣象局指出，在這該地震發生之前6分鐘內，還有2起規模3.8的小區域地震發生，這都屬於昨天台東芮氏規模5.6地震後的餘震，提醒民眾未來2天內恐仍會有規模5左右餘震發生。

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▲台東上午發生規模5.2地震，最大震度高雄、台東4級。（圖／中央氣象局）

氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，稍早在台東海端鄉6分鐘內一連發生3起地震，規模分別為3.8、3.8以及5.2，震央都位於中央山脈附近，是昨日上午9時52分規模5.6地震後的餘震。地震發生原因同樣是板塊碰撞造成，雖然中央山脈的地震比較少見，但仍會發生。

陳國昌說，由於該地質特性的關係，若地震能量還沒釋放完，很快的時間就會再來一次，所以昨天在發生地震後，他研判3天內可能會有規模5左右餘震發生，因此早上就有一起規模5.2地震，不排除接下來2天還會有規模5.0餘震，但機率已經降低滿多。

▲地震中心技正江準熙說明0404地震。（圖／記者葉南州攝）

4日上午9時56分發生芮氏規模5.2的有感地震，震央位於台東縣海端鄉，地震深度10公里，高雄市、台東縣最大震度4級；屏東縣、花蓮縣、嘉義縣震度3級；台南市、嘉義市、雲林縣、南投縣、彰化縣、台中市震度2級；澎湖縣、苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣震度1級。

▲台東發生規模5.6地震，氣象局表示，3天內要注意規模5.0左右餘震。（圖／中央氣象局）

3日上午9時52分發生芮氏規模5.6的有感地震，震央位於台東縣延平鄉，深度10公里，屬於極淺層地震，高雄縣、屏東縣、嘉義縣最大震度4級；台東縣、台南市、花蓮縣、雲林縣、嘉義市、南投縣、台中市震度3級；彰化縣、澎湖縣、苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣、新北市、台北市震度2級；桃園市、新竹市、基隆市震度1級。