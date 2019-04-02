高鐵最新票價核定！「北高可漲至1560元」　林佳龍：今年不會漲

▲交部核定高鐵票價可漲一成。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部1日公告高鐵最新基本費率標準，每人每公里仍維持4.134元，但根據法定優待票差額交叉補貼及離峰、通勤等檢討結果，基本費率則可調漲至每人每公里4.597，換算北高票價可從1490元至1560元。對此，交通部長林佳龍指出，高鐵經營情形良好，期盼成果能與基層員工及全民分享，依高鐵初步回報，今年暫無漲價計畫。

高鐵固定每年4月都會公告高鐵基本費率，今年預計在4月中下旬的例行董事會，會討論是否調漲案。根據最新基本費率標準，依據行政院主計總處公告的消費者物價總指數計算，並未達標準，因此，不調整政府核定的基本費率，每人每公里仍維持4.134元。

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▲林佳龍表示，依高鐵公司初步回報，今年度暫無漲價的計畫。（圖／記者賴文萱攝）

但依據「台灣南北高速鐵路興建營運合約」，交通部查核前一年度法定優待票與離峰、通勤及特定旅運需求等差別訂價優惠措施，則可調漲至每人每公里4.597。根據換算，北高票價可從1490元至1560元。

對此，交通部長林佳龍表示，高鐵近年在政府的協助及全體員工的努力下，經營情形良好，也期盼成果能與基層員工及全民分享；高鐵票價依規定每年都需公告，依高鐵公司初步回報，今年度暫無漲價的計畫，也期待高鐵持續為台灣觀光發展及各地疏運接駁，承擔更多的社會責任。

據了解，鐵道局會先跟高鐵「溝通」或也會請部派董事於會中發言，建議暫不調漲票價。

高鐵表示，將持續審視社會經濟環境情勢、公司營業成本、市場競爭力及旅客需求等因素，進行整體評估，並依董事會討論決議辦理。