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台東極淺層5.6強震證明「台灣還在長高」！地科教授神解中央山脈運動

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▲▼台東10km極淺層5.6強震　證明「台灣還在長高」！地科教授神解中央山脈運動。（圖／中央氣象局、台灣地科中心）

▲台東極淺層5.6強震，全台顯著有感。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

台東延平3日上午發生芮氏規模5.6地震，全台有感搖晃，高雄最大震度達4級，中央氣象局表示，地震原因是板塊衝撞造成，且不排除2周內還有規模4以上餘震。地科中心進一步分析指出，台灣的碰撞造山運動持續發展，不時帶來大小地震衝擊，延平的極淺層強震，就是中央山脈南段還在「長高」的證據。

台東延平3日上午9時52分發生5.6地震，氣象局地震測報中心指出，這起地震深度僅10公里，且震央就位在中央山脈位置，主要是板塊衝擊造成，最大震度落在高雄桃源、甲仙以及屏東、嘉義縣都達4級，其他包括台東、台南、花蓮、雲林、台中、南投也有3級，遠至台北、基隆都1級搖晃，因規模大，全台都顯著有感。

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地震測報中心表示，根據統計，自1973年以來，該區域規模超過5以上地震只有26個，2周內不排除還有超過規模4餘震發生；中央山脈是比較硬的地殼，整體來說地震並不多，這次因為有小破裂，釋放出之前累積的能量。

▲▼台東10km極淺層5.6強震　證明「台灣還在長高」！地科教授神解中央山脈運動。（圖／中央氣象局、台灣地科中心）

師範大學地科系教授陳卉瑄在台灣地科中心上分進一步析，台灣目前碰撞造山運動仍蓬勃發展，掌控著地下的構造活動，不時帶來大小地震衝擊，延平強震就是中央山脈南段持續造山的證據。

陳卉瑄提到，5.6地震震央位在海拔1800公尺的高山下方，延平鄉為人煙稀少的山區，西臨高雄茂林，地震發生時，最緊鄰的測站離震央約14公里，在高雄荖農國小紀錄到最大204gal地表加速度值，在P波到後約5秒出現，高達震度5級，南台灣各地也都有感覺搖晃。

▲▼台東10km極淺層5.6強震　證明「台灣還在長高」！地科教授神解中央山脈運動。（圖／中央氣象局、台灣地科中心）

▲5.6地震距離震央14公里處仍測得最高震度5級。（圖／台灣地科中心）

▲▼台東10km極淺層5.6強震　證明「台灣還在長高」！地科教授神解中央山脈運動。（圖／中央氣象局、台灣地科中心）

▲延平極淺層地震證明「台灣還在長高」！地科教授神解中央山脈運動。（圖／台灣地科中心）

她提出2個結論，第一，依照餘震衰減定律，後續幾天還是不排除有接近、但規模略小的地震；第二，延平強震證實了「台灣還在長高」！過去中央山脈南段規模大於5的地震不在少數，正、逆和走向滑移斷層都發生過，近5.6震央區主要則以正斷層為主，反映伸張的構造環境。

依據該區域的背景地震活動顯示，近震央區多以淺於10公里地震為主，震波速度構造顯示，中央山脈下方有較厚的地殼。陳卉瑄指出，過去規模6以上的地震都集中在台灣西部麓山帶及中央山脈交界處，包括2010年甲仙地震、2012年霧台地震、2016年美濃地震都是造山前緣，地殼受擠壓後造成逆斷層和走向滑移斷層，但本次中央山脈下方的鄭斷層對應到不同的孕震構造。

南部中央山脈下方的特殊地震型態呈現近乎垂直柱狀分布的群震，在該區域頻繁發生，群震中也發現有火山地區獨有的混頻事件。她認為，這些特殊的地震群是否和流體運動有關值得進一步研究。

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關鍵字：氣象,氣象雲,地震,台東地震,延平地震,延平5.6地震,地科中心,陳卉瑄,中央山脈

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