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何煖軒給華航內部告別信曝光　2000字訴「所有責任我一肩扛起」

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▲▼華航董事長何煖軒。（資料照／記者林敬旻攝）

▲華航董事長何煖軒確定下台，發出一封告別信給華航同仁。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

華航新人事定案！華航董事長何煖軒確定下台，並由現任華航總經理謝世謙升任新董事長。何煖軒2日對公司內部發出長達近2000字的告別信，針對機師罷工爭議，他強調「所有責任我一肩扛起，所有責難都朝我來，請把祝福與支持繼續留給華航，且留給我瀟灑的身影」，並表示心始終與華航同在，緣起不滅，華航加油。

▲▼華航董事長何煖軒、總經理謝世謙。（資料照／記者季相儒攝）

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▲何煖軒再次為華航機師罷工造成不便致歉，強調所有責任他一肩扛起，請把祝福與支持繼續留給華航，且留給他瀟灑的身影。（圖／資料照／記者季相儒攝）

何煖軒公開信全文如下：

各位親愛的華航兄弟姊妹，大家好：
2016年6月曾是華航「最長的六月」，也是我到華航服務的起點，當年我臨危受命赴任，在每天流失近2億元龐大壓力下，被迫速戰速決，三天內讓事件迅速落幕，華航恢復正常，如今轉眼將近三年，華航從逆境中重新站起來反敗為勝，也是我跟大家揮別的時候，我心裡有著滿滿的感動與不捨，對華航更有著萬千的期許。

我初來華航，遇到的是連年的慘澹與史上第一次空服員罷工，我在六二四當天迅速止血，並走訪機場安撫員工，迅速在罷工後安定人心，那一年我們認真改善員工的待遇與工作環境，讓大部分的員工願意繼續為華航效力，但隔年也就是2017年，外界仍不看好，甚至傳言華航將虧百億，就在眾人不看好之下，我們仍繳出亮麗的成績，是年第三季創下歷史紀錄，歸屬母公司淨利29.52億元，相較2016年同期5.12億元，增加近5倍，而2017年度合併營業收入1,561.21億，合併營業淨利88.26億元，創造了華航史上第二名的獲利佳績，我們用實際的成績，回應外界的質疑與唱衰。我們勇於承擔，希望給未來更好的競爭基礎。

▲▼華航董事長何煖軒、總經理謝世謙。（資料照／記者林敬旻攝）

▲華航董事長何煖軒確定下台（右），由總經理謝世謙升任（左）。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

我到華航屆滿兩年時，經營效益逐漸浮現，臺灣證券交易所曾公布最新公司治理評鑑結果，861家上市公司中，華航躍升前5%，與台積電、中華電、中鋼等公司治理標竿企業同列評鑑第1級距，無疑是證券主管機關對華航治理作為的最佳肯定，被譽為「台灣服務業奧斯卡獎」的 《遠見》 雜誌 2017年五星服務獎，也評選華航為國際航空類冠軍，優質服務備受肯定，另外，華航連三年獲道瓊永續新興市場指數成分股，《Cheers》雜誌去年公布「2018年新世代最嚮往企業TOP 20」，華航榮獲第6名，也連續5年獲得（TCSA）台灣企業永續獎，更連續20年獲知名雜誌評選信譽品牌金獎，證明華航同仁承先啟後表現出色。

這一路走來華航經營上屢傳捷報，證明當初決策是對的，忠於職務、尊重制度、認真經營、顧客至上、相信員工，這些我當初堅持的價值最終都得到正面評價。

華航在近年來飛安改善有目共睹，曾在國際獨立飛安評級上榮獲七星滿分，但前年底，我代表公司前往倫敦為航空保險費(Aviation insurance premium)進行談判時，因為過往十幾年前的紀錄，仍不免被英國主要再保公司代表們，如圍剿般批評的體無完膚，如今保險費是2002年時的十分之一以下，一路走來，只有華航人知道當年的悲苦。我做到了當初承諾的「安全、賺錢」，但我更期許，華航秉持以往對飛安的嚴格要求，要讓華航飛安滴水不漏，繼續讓國內外旅客信賴。

華航集團的夥伴中，我們收回虎航主導權，虎航從救不回來到營收屢傳捷報，成為台灣人最愛的平價航空，走出台灣與國際廉價航空競爭，也證明我當初的決斷，只要用心經營，任何逆境都可以克服，我沒有對不起虎航員工五百個家庭。你們永遠是華航集團一分子；近年華信航空也積極引進新機，在國內航線與兩岸航線扮演奇兵，繼續壯大華航集團的版圖。

2019年將是華航奮力起飛的一年，空中巴士A350 14架新機全部到位，我們跟歐洲友航的合作更緊密，也加深在美洲的布局，預計新機效應仍會大幅刺激營業，在全球經濟改善反彈加持下，我們的貨運也可望開出紅盤。

華航不能固守本業，國際航空市場上不進則退，我們與NORDAM成立的新公司，正一步一步的到位，AIRBUS去年也公布我們成為空中巴士在飛機維修聯盟創始成員，也是台灣唯一一家航空公司獲此待遇，台飛公司新棚廠建置更證明華航跨足高科技飛機維修不是說說而已，未來華航將脫胎換骨，轉型為更有競爭力的全方位航空集團。

▲▼華航董事長何煖軒。（資料照／記者林敬旻攝）

▲何煖軒發給華航內部一封近2000字告別信，強調他的心與華航同在，緣起不滅，華航加油。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

很遺憾，在我就任近三年後，機師職業工會失約罷工，違反去年8月23日的和平協議，社會所共鑑，又提出五大訴求，並以連續七天罷工逼政府及華航就範。但華航這次面對機師職業工會罷工，有策略有準備，有底線有立場，傾所有同仁力量，每天力保九成運能，更有大批機師回頭支持公司值勤，盡量不影響旅客，得到社會廣泛支持，我要向所有支援的機師、空地勤人員、內勤及修護人員致意，特別是辛苦的空服、機場地勤人員，他們面對客人責難，身心壓力極大，我非常內疚與痛苦，在此我要向他們致上最深的歉意與敬意，我也必須對廣大旅客及社會各界表達歉意，所有責任我一肩扛起，所有責難都朝我來，請把祝福與支持繼續留給華航，且留給我瀟灑的身影。

最後，我要對勞苦功高，與我有兄弟般默契的總經理謝世謙先生表達高度敬意，感謝你的無私付出，與我一起見證這段美好的旅程，與我創造華航這段珍貴的歷史，也接下我的下一棒。我也要對共事的各位資深副總及各級主管表達深深的感謝，我要強調的是，我對華航始終保持信心，我對員工始終充滿敬意，這段短短兩年，我們在各方不看好之下創造了歷史，這段「化逆境為轉機」的歷史，將永遠激勵以後的華航員工，

2016年六月我在初次全員信中這麼說「我只有一雙手，但加入華航，我就有千萬雙手」如今我也用這雙手，跟各位揮別，我無法跟各位逐一致意，但我的心始終與華航同在，青天朗朗，紅梅揚姿，緣起不滅，華航加油。

董事長 何煖軒

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關鍵字：華航,華航董事長,何煖軒,謝世謙

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