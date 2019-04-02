林佳龍親曝推薦謝世謙升華航董座原因　「無關任何派系考量」

▲交通部長林佳龍談華航董事人事案。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

華航新人事令定案，華航董事長何煖軒下台，並由現任華航總經理謝世謙升任新董事長。對此，交通部長林佳龍2日首度親曝推薦謝世謙升任華航董座原因，並強調人事案無關任何派系考量，也盼在新董事長帶領下，華航在60周年的今年會有新的開始。

交通部長林佳龍上午出席總統府建築百年紀念郵票發行典禮，被問及有關華航的人事調整案，他說，很感謝何煖軒董事長這些年來的貢獻，他也完成階段性任務，未來由謝世謙總經理來升任董事長，一方面也是傳承，同時也希望在新董事長帶領下，能夠促進勞資合作，讓華航在邁向60周年的今年能有新的開始，這個人事的調整對華航未來的發展是一個正面的方向。

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▲林佳龍強調，華航董事人事案無關任何派系。（圖／記者賴文萱攝）

被問及人事異動是否有多方角力？林佳龍表示，由何董榮退、謝總接任，這是經過整體考慮，是對華航最好的發展，無關任何的派系考量。他說，謝董未來會跟交通部密切合作，相信會有很好的溝通，交通部也會全力協助華航，除了有更好的勞資關係，也提升競爭力。

林佳龍說，他跟謝世謙總經理過去有很多互動，尤其在這次華航罷工，謝世謙也呈現溝通、協調的能力，更重要的是他從基層做起，來當華航董事長不只能促進內部未來勞資合作，也會對於華航未來競爭力提升有很大幫助，他們有非常好互動的經驗，在綜合考量下，他才推薦謝世謙來接任董事長。

另外，針對觀光局前副局長陳淑慧在臉書怒批遭「逼退」一事，林佳龍說，公務人員人事任用有他的制度跟規範，我們都要遵循，林淑慧已經達退休年齡，想要退休，人事單位依制度要調任她為參事，但她自己拒絕。林佳龍說，我們予以尊重，但也肯定團隊中的同仁，我們都是很正面的來看待任何有貢獻的夥伴。