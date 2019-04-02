Uber條款再戰！北區座談租賃車業怒退席　千人高吼「凱道見」

▲租賃車業者抗議103-1惡法修法，高喊凱道見。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

Uber條款爭議吵不完！交通部公路總局2日在台北士林監理站舉行第四場修法分區座談，逾千名平台代僱駕駛到場聲援，表達拒絕修法的立場。在座談會中，租賃車業者在陳述完意見後，強烈表達不願接受計程車業者也要表達意見，最後業者代表全數退席抗議，並在場外宣布4月中要重上凱道陳抗，要求撤回「103-1惡法」修法。

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▲林建良說，希望可以獲得政府善意的回應，要求有具體的答案。（圖／記者賴文萱攝）

針對交通部2月公告「汽車運輸業管理規則第103條之1」修法，公路總局下午召開北區座談會，但會議中，中華民國小客車租賃商業同業公會全國聯合會理事長林建良表示，政府應該要朝鬆綁法規、活絡產業方向去進行，但現在卻要增設法令去限縮產業，他說，從台北到桃園機場明明只要40分鐘，怎麼能規定起租時間要1小時起跳？另外，修法中也要求租賃車完成一趟任務後，要先回到公司才能開始下一趟，這根本是浪費社會資源、增加空汙。

▲近千名租賃車業者齊聚抗議，高吼撤回103-1草案修法。（圖／記者賴文萱攝）

台北市小客車租賃商業同業公會理事長王世璋則表示，50年來租賃車跟計程車早就採行分業管理，也沒有吵過架，結果不曉得為什麼政府現在卻要用103-1條來限制租賃車，更不解為什麼要修的是租賃車業的法令，卻要讓計程車列席座談會，還要讓他們表達意見？「我們的法，我們自己管，不要別人插手。」由於租賃車業者強烈表達不願計程車業者發表意見，最後決定退席以表抗議。

▲▼Uber條款「103-1」修法第四場分區座談，場外租賃車及代僱駕駛場外抗議。（圖／記者賴文萱攝）

林建良說，今天是在討論小客車租賃業的法，結果卻請計程車來發言，這就像是我們國家是中華民國，就是自己來做主，怎麼會讓外國來做主，應該要請消費者、學者以及資訊平台來，要傾聽這些人的聲音，因為市場要取決於消費者。他說，修法預告期到4月26日，在這之前如果政府沒有友善回應，就必須要做陳抗，再度走上街頭。後方支持者也高喊「上凱道、我們凱道見、反對政策買票」，應援理事長發言。

另外，Uber也發出聲明回應，今天是交通部舉辦的最後一場分區座談會；十分遺憾的是，這個座談會還是只有邀請計程車業者及租賃車業者。問題還是沒有獲得解決，沒有任何有建設性的討論。

Uber表示，這個規範修訂將會嚴重限制台灣消費者的選擇和權益，摧毀 Uber 平台的10,000多名代僱駕駛工作，讓他們的家庭經濟陷入危機，更衝擊了 Uber 在台灣的合法營運空間。

找到解決方法不是不可能，但是需要讓平台代僱駕駛和 Uber 等受影響的各方和政府有討論的機會。Uber持續呼籲政府在諮商期間展現誠意，創造有建設性討論的機會。

「汽車運輸業管理規則第103條之1」修法重點包含：

1.不得將租賃車輛外駛巡迴、排班待客租賃

2.造冊列管駕駛人及車輛資料，並提供租賃資訊供主管機關查核

3.平台應充分揭露車輛、駕駛人、計費方式等訊息

4.以日租或時租方式計費，並以1小時租時數為原則，且保留地方因地制宜彈性

5.車輛應黏貼專用標識