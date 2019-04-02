　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Uber條款再戰！北區座談租賃車業怒退席　千人高吼「凱道見」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼租賃車業者抗議。（圖／記者賴文萱攝）

▲租賃車業者抗議103-1惡法修法，高喊凱道見。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

Uber條款爭議吵不完！交通部公路總局2日在台北士林監理站舉行第四場修法分區座談，逾千名平台代僱駕駛到場聲援，表達拒絕修法的立場。在座談會中，租賃車業者在陳述完意見後，強烈表達不願接受計程車業者也要表達意見，最後業者代表全數退席抗議，並在場外宣布4月中要重上凱道陳抗，要求撤回「103-1惡法」修法。

▲▼租賃車業者抗議。（圖／記者賴文萱攝）

請繼續往下閱讀...

▲林建良說，希望可以獲得政府善意的回應，要求有具體的答案。（圖／記者賴文萱攝）

針對交通部2月公告「汽車運輸業管理規則第103條之1」修法，公路總局下午召開北區座談會，但會議中，中華民國小客車租賃商業同業公會全國聯合會理事長林建良表示，政府應該要朝鬆綁法規、活絡產業方向去進行，但現在卻要增設法令去限縮產業，他說，從台北到桃園機場明明只要40分鐘，怎麼能規定起租時間要1小時起跳？另外，修法中也要求租賃車完成一趟任務後，要先回到公司才能開始下一趟，這根本是浪費社會資源、增加空汙。

▲▼租賃車業者抗議。（圖／記者賴文萱攝）

▲近千名租賃車業者齊聚抗議，高吼撤回103-1草案修法。（圖／記者賴文萱攝）

台北市小客車租賃商業同業公會理事長王世璋則表示，50年來租賃車跟計程車早就採行分業管理，也沒有吵過架，結果不曉得為什麼政府現在卻要用103-1條來限制租賃車，更不解為什麼要修的是租賃車業的法令，卻要讓計程車列席座談會，還要讓他們表達意見？「我們的法，我們自己管，不要別人插手。」由於租賃車業者強烈表達不願計程車業者發表意見，最後決定退席以表抗議。

▲▼Uber條款「103-1」修法第四場分區座談，場外租賃車及代僱駕駛場外抗議。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼Uber條款「103-1」修法第四場分區座談，場外租賃車及代僱駕駛場外抗議。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼Uber條款「103-1」修法第四場分區座談，場外租賃車及代僱駕駛場外抗議。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼Uber條款「103-1」修法第四場分區座談，場外租賃車及代僱駕駛場外抗議。（圖／記者賴文萱攝）

林建良說，今天是在討論小客車租賃業的法，結果卻請計程車來發言，這就像是我們國家是中華民國，就是自己來做主，怎麼會讓外國來做主，應該要請消費者、學者以及資訊平台來，要傾聽這些人的聲音，因為市場要取決於消費者。他說，修法預告期到4月26日，在這之前如果政府沒有友善回應，就必須要做陳抗，再度走上街頭。後方支持者也高喊「上凱道、我們凱道見、反對政策買票」，應援理事長發言。

另外，Uber也發出聲明回應，今天是交通部舉辦的最後一場分區座談會；十分遺憾的是，這個座談會還是只有邀請計程車業者及租賃車業者。問題還是沒有獲得解決，沒有任何有建設性的討論。

Uber表示，這個規範修訂將會嚴重限制台灣消費者的選擇和權益，摧毀 Uber 平台的10,000多名代僱駕駛工作，讓他們的家庭經濟陷入危機，更衝擊了 Uber 在台灣的合法營運空間。

找到解決方法不是不可能，但是需要讓平台代僱駕駛和 Uber 等受影響的各方和政府有討論的機會。Uber持續呼籲政府在諮商期間展現誠意，創造有建設性討論的機會。

「汽車運輸業管理規則第103條之1」修法重點包含：

1.不得將租賃車輛外駛巡迴、排班待客租賃
2.造冊列管駕駛人及車輛資料，並提供租賃資訊供主管機關查核
3.平台應充分揭露車輛、駕駛人、計費方式等訊息
4.以日租或時租方式計費，並以1小時租時數為原則，且保留地方因地制宜彈性
5.車輛應黏貼專用標識

ET快訊
奧迪休旅停歪「左後輪出格」他拍照酸文被砲翻！網曝3原因
3GS一路用到6！最經典iPhone是哪支網激推「這一代」
畫面曝光！內湖男嬰遭保母壓住20分「四肢掙扎」疑被活活悶死

關鍵字：Uber,租賃車,Uber條款,計程車,交通部,公路總局

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

慶祝新年號決定！樂桃航空推「令和SALE」　日本出發航線1500元起

台灣虎航直飛長灘島開航了！　不用轉機「2個多小時就到」

林佳龍親曝推薦謝世謙升華航董座原因　「無關任何派系考量」

睽違12年！台北直飛「塞班島」6月開航　不到4hrs就到美國還免簽證

熱夏秒變濕冷冬！北台一夜高溫降7°C　氣象局曝「周末下雨熱區」

圖解一周天氣四部曲！2波鋒面掃雨變天　「越往北降雨機率越高」

酷航班機降落艙壓異常「氧氣罩全落下」　嬰兒吐了...180名旅客驚魂

雨還沒下完！新一波鋒面周一接力續掃雨　氣象局曝「新下雨熱區」

影／春遊補助來了！各縣市「加碼方案」出爐一次看　1人最高可拿2750元

張國煒買飛機了！砸1800億引進全台首架A350-1000　星宇、空巴下午簽約

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

孟耿如憔悴現身　悲送最愛親弟最後一程

4/1起個人跨行轉帳手續費降價　轉500元以下每天1次免手續費

首次接生！新人消防員變產婆　閃電系女娃2分鐘車內順利產出

打造飛行夢工場　桃園北門國小榮獲教學卓越「金桃獎」

排灣族小米酒酒麴「台灣特有藜」　郭耀綸讓紅藜變當紅炸子雞

她後腦一坨「超厚棕色葫蘆」！　大刀一剪變「全麥吐司切片」...網全看傻

一年狂抓6287輛車違規！　國道9處交流道「電眼取締王」曝光

Love From Taiwan！　愛心米淨水解非洲災民饑渴

高鐵清明連假「熱銷時段」曝光！　星期六日爆滿到22點

愚人節騙懷第2胎！消防員尪回家「聞到大姨媽」秒識破　她驚呆：職業病喔

何煖軒給華航內部告別信曝光　2000字訴「所有責任我一肩扛起」

準公共幼兒園8月全面實施 教育部：113年50萬學童享平價教保

新買質感床簾！室友一躺...他秒見「詭異靈堂」超毛　網笑喊：家屬答禮

鴻海在印度組裝iPhone X系列　彭博：數週內試產

許添財／殖利率曲線倒掛與景氣衰退關係探源

在地人才知道！台中隱藏版乾煎烙餅　必吃醃肉、燻雞口味

蘇澳鎮歡慶兒童節　可愛動物U型頸枕來相陪

陸客夾帶火腿腸闖關　繳不出20萬罰鍰選擇離境

打造飛行夢工場　桃園北門國小榮獲教學卓越「金桃獎」

「埋下去時她還活著呢」狠媽自斷臍帶　塑膠袋裝女嬰蓋土逼死！

淘寶流行「代吃喝服務」真有人買　網嗨：終於有適合我的工作了

男粉求合照：不是妳唱歌好聽！許維芳哽咽吐自卑「怕粉絲丟臉」

排灣族小米酒酒麴「台灣特有藜」　郭耀綸讓紅藜變當紅炸子雞

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

生活熱門新聞

車頭燈伴娘新照流出　網友激推

聽到母子對話…葬儀社暖心：我幫..

妻買4鈕扣褲！老公急阻止真相羞..

窮父拒開刀　暖醫塞5千：你要養..

孕媽「胎夢」收體虛男孩　出生長..

奧迪休旅停歪　他拍照酸文被砲

正妹同事邀泡湯過夜　老司機神回..

他買機車被酸：25歲沒車沒面子..

夜遊竹北戲院…一群學生全煞到

電鍋15年不壞！她哀怨曝最大困..

國道未保持53.5公尺被開單　..

夜奔四海豆漿　狂掃5盒驚呆闆娘

出500萬也約不到　她錯失億級..

她刷不掉硅藻土發霉污漬　真相冏..

更多熱門

相關新聞

女大生誤搭Uber　14hr後陳屍郊外

美國21歲女大生喬瑟芬（Samantha Josephson）日前在酒吧外叫車，卻誤把一輛私家車當成Uber坐進去，14小時後被一名火雞獵人發現陳屍郊外，四肢及上半身有多處受傷。檢警於1天後逮捕24歲男性嫌犯羅蘭（David Rowland），並依綁架和謀殺罪起訴。

高鐵最新票價核定！最高可漲1成

謝世謙接華航董座！機師工會說話了

Lyft上市後的最大贏家　樂天收益1100億

要司機賠高鐵票錢　男大生551字還原真相

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

宅男勒斃學妹性侵棄屍　判無期逃死

麥當勞大薯限時7週買一送一！

動物園動物真的是工讀生　園方：愚人節

深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊魚剩頭

桃園超商提款機ATM找到了！慘剩空殼

巴士起火20死　乘客擠上層成焦屍

嫌女友像鄉下人想分手！他舉例完風向逆轉

小玉宣布分手！和笑笑「真的搬家了」

車頭燈伴娘新照流出　網友激推

聽到母子對話…葬儀社暖心：我幫你們　感動萬人

人妻三戰小王　清醒後聯手丈夫反擊

她私處突變緊…醫內診摸到健康步道的石頭

瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年

嗆正宮「一天愛愛兩次」　小三：我翁家媳婦

忘了關遮罩！兜風貓擠成麻糬肥臉

更多

最夯影音

更多

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面