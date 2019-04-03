誆稱「投資金礦生金塊」48天就能回本　騙徒狂撈2919萬

▲游男透過「GDW黃金世界交易平台」，詐得2919萬餘元。（圖／翻攝自網路，下同）



記者陳玉／台中報導

26歲游姓男子去年1月間在網路成立「GDW黃金世界交易平台」網站，招攬民眾以台幣2100元購入金礦，宣稱12天就能收益市價600元的小黃金、48天就能回本，短時間內竟吸金達2919萬餘元，10多天後游男關閉網站倒閉，多名投資人才驚覺被騙進而提告；台中地檢署3日依違反銀行反起訴游男。

▲游男成立「GDW黃金世界交易平台」詐2919萬元，今遭違法銀行法起訴。



起訴書指出，2018年1月29日到2月8日止，游男向第三支付的綠界公司申請入會帳號，再成立「GDW黃金世界交易平台」網站，透過社群網站、通訊軟體向民眾招攬投資，聲稱只要花台幣2100元買黃金礦，等於買一個礦工每天幫你挖金礦，每12天固定可挖600元的小黃金，48天就可回本又賺300元，再推出多層次傳銷，如主任級（買10個金礦、或拉下線30人，小黃金收益可增加10％）、課長級（買30個金礦、或拉下線50人，小黃金收入可增加20％）等。

▲游男捏造靜態、動態的獎金制度，讓不少人信以為真進而匯錢購入金礦。



短短數十天，超過百人透過綠界公司，匯入2919萬餘元，綠界公司扣掉手續費後分別匯入游男設定的2銀行帳戶，總計2989萬元，游男隨即關閉網站，再以現金領走2890萬元；到了2月19日陸續有被害人又匯入21萬元到綠界公司，才知道該戶頭已被凍結，另外先前投資人發現網路上的金塊換不到現金，才驚覺受騙，陸續有22名投資人提告，共損失近300萬元。

游男辯稱，因為太多人同時湧入網站，還要出單跟賣黃金，才會導致網站當機關閉，不是自己不退款，而是找不到被害人的聯絡資訊；另稱已拿2600萬元給友人「阿瘦」，但又改口說錢都拿去買比特幣；台中地檢認為游男供詞矛盾，3日依違反銀行法起訴游男。