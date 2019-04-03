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虎媽可判4年半！「利用兒童對兒童犯罪」律師批太惡劣

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▲虎媽帶小四女兒「私刑反霸凌」　衝教室當全班面「給我用力打」。（圖／翻攝臉書）

▲台南虎媽帶小四女兒「私刑反霸凌」已經觸犯強制罪，檢警可主動偵辦。（圖／翻攝爆料公社）

記者劉昌松／台北報導

台南虎媽帶女兒到教室打同學巴掌，還帶朋友全程錄影po網，引來不少網友案讚分享，長年關注婦幼議題的律師林瓊嘉驚呼：「明天就兒童節耶，利用兒童對兒童犯罪，太惡劣了」，他指出，虎媽的行為不但教孩子「暴力報仇」，也已構成非告訴乃論的強制罪，依《兒少法》可加重最高判處4年半徒刑，檢警應立即主動偵辦。

對比2018年花蓮地檢署前檢察官林俊佑，因懷疑女兒遭霸凌，帶警察衝進幼兒園「辦案」，被依妨害自由及恐嚇等2項罪名起訴，林瓊嘉說台南虎媽教小孩打小孩的行為，「實在惡劣、嚴重太多了！」已經分別觸犯《刑法》的公然侮辱、傷害、強制罪，同行拍影片的大人也是共犯。

▲虎媽帶小四女兒「私刑反霸凌」　衝教室當全班面「給我用力打」。（圖／翻攝臉書）

▲律師認為虎媽利用兒童對兒童犯罪，行為惡劣，應接受親職教育。（圖／翻攝臉書）

律師分析，在教室威嚇要女兒同學站著被打巴掌，連老師都嚇到不敢動，已構成強制罪，本刑2年以下徒刑，因利用兒童(女兒)犯罪、又是對兒童(同學)犯罪，依《兒少法》可加重2分1刑度，最重可判3年半，而且強制罪屬於非告訴乃論，檢警應該立即主動偵辦。

另外，被打的同學只要臉頰出現紅腫，就代表有瘀血受傷，虎媽可能再觸犯更重的傷害罪，本刑3年以下有期徒刑，加重後，最重可判4年半，但是告訴乃論，須由被害人提告；至於公然侮辱罪責較輕，且屬於同一個犯罪行為，會被前述罪名吸收，不另論罪。

▲虎媽帶小四女兒「私刑反霸凌」　衝教室當全班面「給我用力打」。（圖／翻攝臉書）

▲律師呼籲網友不應鼓勵校園暴力，「難道希望台灣教出下一代少年兵？」（圖／翻攝臉書）

林瓊嘉表示，依過去實務經驗，虎媽最後可能獲得緩刑機會，不用坐牢，但是「暴力犯罪根本談不上是正義」，就連國、高中都極力防止學生帶人堵同學了，台南虎媽竟帶女兒到國小教打同學，灌輸孩子仇恨思想，可能不適合再擔任親職，社會局應立即介入了解親子互動，是否安置孩子，命虎媽接受親職教育。對於按讚網友，林感嘆「明天就是兒童節了耶，難道希望台灣變成其他軍閥國家，教導小孩當少年兵嗎？」

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關鍵字：虎媽,女兒,打巴掌,教室,錄影,強制,兒少法,公然侮辱,傷害

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