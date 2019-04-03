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遊艇大亨竟是李宗瑞2.0！東區豪宅成狼窩　夜店獵豔隨機撿屍迷姦　　

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▲迷姦、賣淫、性工作、做愛、強姦。（圖／記者周宸亘攝）

▲張姓遊艇大亨常在台北市東區隨機下藥迷姦、撿屍酒醉女性。（圖為資料照／記者周宸亘攝）

記者劉昌松／台北報導

已婚的張姓遊艇大亨，常在住家台北市東區一帶隨機物色女性，2017年底見1名從KTV離開的酒醉辣妹落單，竟帶去旅館開房性侵，還拍下性愛過程，2018年初，又在咖啡廳偷偷在隔壁女子飲料內下藥，幸女子機警察覺不對，立刻回機才躲過狼爪，台北地檢署3日依加重強制性交既遂與未遂共2罪，起訴張男。

據了解，年約40多歲的張男經營一間遊艇公司，營收豐厚身價頗高，已婚的他有婚外情，過去就有過下藥迷昏女性，帶到河濱公園性侵的紀錄，不過因為後來與對方和解，獲判緩刑，而他卻毫不改過，繼續在東區一帶犯案。

檢警調查，張男在2017年12月間，在忠孝東路一家KTV外，看到年約30歲的A女送朋友離開後落單，就上前攀談，然後開車把酒醉的A女帶到旅館開房間，對蒙著眼睛的A女性侵得逞。

性侵、撿屍、迷姦、強暴、輪姦（圖／黃克翔攝／替代照，非本文當事人。）

▲張男性侵被害人後還拍下照片留念。（圖為資料照，非當事人／黃克翔攝）

張男性侵後還拍下A女私處的照片，甚至錄下自己詢問A女住處的影片，再送A女回家，而A女在過程中被下藥，毫無記憶，只知道醒來身體不舒服，跟公司請了假。

2018年1月間，張男又開車到離家僅100公尺的瑞安街某咖啡廳外繞圈圈，發現20多歲的B女進入店裡後，張男也停車跟入，刻意繞開空位，選擇坐在B女旁邊，之後B女去上廁所回來，再喝飲料，發現身體很不舒服，趕快回家跟媽媽說，母女倆再一起回到咖啡廳，發現張男仍在附近行蹤鬼祟，報警逮人。

▲　▼性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲被害人對前一晚發生的事情毫無記憶，檢察官認為和FM2的藥效一致，是遭張男下藥迷姦。（圖為資料照／記者黃克翔攝）

張男到案辯稱，與A女是一夜情，也否認對B女下藥，僅承認因為睡不好，所以在夜店跟藥頭買了10幾顆FM2，有一半自己吃掉了，但檢警到張男住處搜索，從張男手機中找到A女不雅照與影片，循線找到A女根本是女同性戀者，而她的毛髮採驗出FM2，因此認定張男涉嫌利用藥劑對A女加重強制性交既遂、對B女未遂。

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關鍵字：遊艇,性侵,迷姦,FM2,東區,撿屍,下藥,加重強制性交

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