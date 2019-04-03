「女主角」的鬥爭... 虎媽衝學校帶女兒「賞巴掌」原因曝光　

▲虎媽帶小四女兒「私刑反霸凌」，衝教室當全班面「給我用力打」。（圖／翻攝爆料公社）

地方中心／台南報導

台南市一名張姓母親因就讀小四的女兒2年前遭同學打巴掌，1日衝到女兒教室要求女兒當全班面前回打對方巴掌，張母還請班上一名同學全程錄影「討公道」的過程並在臉書發文，此舉引起網友正反兩極評價。然而，這件事情起因曝光，2年前張母的女兒被選上女主角，引發第二女主角忌妒賞張婦女兒巴掌。

張母1日在臉書將影片PO出，見影片中張母對女兒喊，「大力打她，用力打下去，她有多大力打你，你就多大力打回去」，並寫道「為母則強，反霸凌~我的女兒，因為被選上女主角，而第二女主角 ，心懷忌妒，當著全班的甩一巴掌給我女兒，如果選擇與學校談，只能聽一些道歉的話了事，用江湖眉角處理比較快，欠巴掌債還巴掌債，比較快，後續會衍生什麼狀況，我都準備好了。」、「欠人的，總是要還的，別人送給姐姐的禮物，媽媽拒收，請姐姐如數奉還。」然而，此事被媒體報導後，張母3日清晨發文道歉，強調她失控做了壞榜樣，但這篇貼文不久後又刪除。

▲整起事件起因是張母女兒2年前被選上女主角，第二女主角產生忌妒心，當全班面前掌摑張母女兒。（圖／翻攝爆料公社）

整起事件是因為張母不滿女兒2年前被選上女主角，第二女主角產生忌妒心、當全班面前掌摑她的女兒。張母女兒近日因拿到獎狀卻怕被打，張母認為是2年前女兒被同學掌摑後的陰霾，便衝到學校動私刑。

張母在臉書寫道，「原來女兒當初被選為女主角，就被第二女主角當著全班賞了巴掌，姐姐只有乖乖的回座位坐著，我現在清楚來龍去脈了，我只能說，父母包容她，社會會修理她，他是她父母的寶貝，姐姐也是我的寶貝。沒有一個媽媽可以接受因為女兒優秀，因同學的忌妒心白白當眾挨巴掌，我要求女兒將這份不接受的禮物，完整還給對方，殺雞儆猴，看誰以後敢欺負我女兒，同時讓姐姐學會反擊。」

▲虎媽衝學校帶小四女兒「私刑反霸凌」。（圖／翻攝臉書）

影片曝光後，網友持兩極看法，有網友認為「江湖在走、氣勢要有。這是我以後會做的事！我寧可當敏感的媽媽，也不要當無事媽媽。」、「我女兒的話我也會這樣保護我女兒的」、「幹得好！這個社會就是這樣，何須容忍！贊成這個媽媽的作法」；但也有網友持不同看法，「 這個地方媽媽打者反霸凌的旗幟，卻幹著『江湖眉角』的蠢事，還犯傷害罪與涉嫌恐罪 在創造新的霸凌，這是錯誤的行為，應該受到法律制裁，以導正社會善良風氣！」、「家長比學生行為還更幼稚」、「社會病了，變相鼓勵使用暴力，最壞的示範，一堆人還叫好」。

▲該校4日舉辦兒童節園遊會，2名學生都未到學。（圖／翻攝爆料公社）

該校4日舉辦兒童節園遊會，2名學生都未到學，台南市教育局、台南市警察局關切，聚集校長室討論該如何善後。台南市教育局督學蘇美華表示，家長入校動私刑處是負面示範教育，應向學校反應，由學校用教育手段來解決，不該以暴制暴；校方則表示，已啟動輔導2名學生及其班級學生的機制，校方有邀請2方家長到校協商，張姓家屬拒絕，而被打學生的家長則表示「利用連假冷靜思考」。

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