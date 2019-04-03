情郎馬國轉機遭扣押！貴婦女友「千萬救郎...」卻慘收判決書　

▲張女為救男友前後花了近千萬，最後才知遇詐騙集團還慘被當成人頭戶。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名張姓貴婦，2018年間在交友軟體認識自稱英國倫敦整形醫師「檸檬」，兩人網戀數月後，「檸檬」表示要來台看張女，但在馬來西亞轉機時卻因帶太多英鎊遭扣押在監獄，張女為救戀人，陸續寄出多張提款卡、借款、典當金飾，前後為愛噴了近千萬元，甚至不惜和丈夫離婚回歸單身。而單身後的張婦卻在不久後收到簡易判決書，才知道自己被詐騙集團當成人頭帳戶使用，原來「心愛A伊」根本就是詐騙，經法官調查後，認定張女無犯罪事實，判她無罪。



2018年7月間，48歲的林女接到詐騙集團來電表示，她行李有鑽石、黃金被海關課稅，要付13萬7千餘元才能領行李，林女匯款後才發現上當，警方查出金流去向竟是58歲的張女所有，因此檢方依洗錢防制法起訴她，並聲請簡易判決處刑，不過張婦喊冤，表示自己也是因愛受害，因此法官改合議庭審理。



張婦堅持否認犯行，她辯稱2018年3月間在交友軟體Be2認識自稱是住英國倫敦的整形醫師「Akito Kelvin」綽號「檸檬」的男子，2人網談2個月後開始交往。

6月間「檸檬」表示要來台灣看她，只是她卻收到「檸檬」求救，因在馬來西亞轉機，帶太多英鎊被扣押在監，「檸檬」稱沒有家人，只有張女可以幫忙，請張女將帳戶寄給朋友「Jaden Ben」，讓他可以匯款繳交保證金。



張女先寄出台銀提款卡，因在馬國無法使用，再依「檸檬」要求以DHL寄出薪資轉帳、繳交保險費使用的花旗銀行提款卡，除了告知密碼、寄了1支手機，還匯了6萬元支付「檸檬」在監獄的伙食費，為了「檸檬」，張女典當近百萬金飾、向親友借款，總計匯款上千萬元給「檸檬」，丈夫與她也在10月初離婚。



法官查證張女與「檸檬」對話紀錄截圖1283張、DHL貨運收據、當舖當票及記帳筆記等，證實張婦曾寄出多張提款卡、手機，拿金飾去當舖抵押及向親友借貸匯款給「檸檬」。



法官認為，張女將詐騙誤認成戀人，為幫助對方度過難關，交付帳戶提款卡及密碼等，應是事實，無法因此認定她有幫助詐欺取財或違反洗錢防制法。法官強調，張女幫助詐欺犯罪是否成立，不能僅以張女帳戶資料是否交付他人、或交付帳戶後有沒有淪為犯罪集團使用來做判斷，加上沒有積極證據證明張女幫助詐欺，違反洗錢防制法犯行，因此判決她無罪。

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