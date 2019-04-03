保母緊壓20分！男嬰「四肢掙扎」窒息亡　爸淚崩：一定要再回來當我兒子

突發中心／台北報導

台北市內湖區康寧路一間托嬰中心發生死亡事件，一名男嬰疑似遭廖姓保母悶壓20分鐘身亡；廖女被依業務過失致死罪移送，之後裁定以3萬元交保。對此男嬰父母悲痛不能接受，臉書發文，「親愛的叡叡，爸爸真的好愛你，你一定要再回來當爸爸媽媽的兒子，讓爸爸媽媽好好再愛你一次……。」

▲人員發現男嬰不對勁，立刻叫救護車。（圖／記者柳名耕翻攝，下同）



男嬰父親說，「回到家裡看到平常你在玩的圍籬，爸爸還是覺得你就在那裡，看到爸爸回到家時，嘰嘰嘎嘎笑著，想起你坐在餐椅上的時候，爸爸一口一口地餵你吃飯，想起你第一次吃媽媽做的粥，好吃到挑眉的表情，想起每天幫你洗澡的時候，爸爸總唱著不知道哪裡來的廣告歌曲，直到前幾天幫你洗澡時，你也噠噠噠噠的跟著唱。」

他邊說邊哭，「想起你最近聽到爸爸說抱抱時，會站起來衝向我，心裡有好多好多的溫暖搭配你微笑的樣子，親愛的叡叡 爸爸真的真的好愛你，每天都好想你，爸爸也對不起你，沒能好好保護你……雖然你已在天堂當一個天使寶寶，爸爸媽媽會堅強，你一定要再回來當爸爸媽媽的兒子，讓爸爸媽媽好好再愛你一次。」

▲醫護人員急救中。



回顧監視器畫面，廖姓保母（40歲）抱著男嬰哄睡，但男嬰全程面部朝下，而保母巨大身軀將人緊緊壓在身下，男嬰疑因呼吸不到空氣，四肢、屁股不停掙扎，卻無法動彈，在之後被人發現已經臉色發黑、無呼吸心跳。

同時父親也附上事發經過：

1. 影片時間13:07~13:26，共計19分鐘保母壓在兒子身上，兒子越動保母壓越緊，甚至連腳都一同鎖上

2. 影片時間13:27~14:16，共計20分鐘兒子完全沒有動直到被廚工發現身體僵硬緊急呼叫

3. 14:15接到托嬰中心電話，表示兒子午睡後沒有呼吸，已叫救護車 (電話中聽到救護車的聲音，截至目前為止應已至少35分鐘)

4. 從公司飛奔至托嬰中心，救護車剛出發，一路跟到三總急診室

5. 急診室醫師輪流CPR持續60分鐘，瞳孔確認放大無反應 (在CPR的過程有抽血，抽血報告顯示確認是窒息，且醫生也表示因為要插管，也已確認口中無異物)

6. 廖姓保母已於今日3萬元交保

7. 事發至目前已過30個小時，托嬰中心無人跟我聯絡

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