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巴掌債巴掌還！虎媽打完再給「施暴女家長」一封信：下次打人眼睛放亮

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▲虎媽帶小四女兒「私刑反霸凌」　衝教室當全班面「給我用力打」。（圖／翻攝臉書）

▲虎媽要女兒打回去。（圖／翻攝當事人臉書，下同）

地方中心／台南報導

台南一名張姓母親因就讀小四的女兒2年前遭同學賞巴掌欺負，因此帶著姊妹淘衝進教室要女兒把「不願收下的禮物」完整歸還，回打霸凌者。影片被PO上網後引起正反兩極的評價，對此虎媽不在意表示，「不要攻擊，但要會反擊，媽媽不知道還能保護妳們多久，所以妳們要學會保護自己。」同時也給了對方家長一封信。

張姓虎媽在臉書寫道，「君子報仇，三年不晚，才過二年而已。」她指出，女兒當初被選為女主角，就被第二女主角當著全班賞巴掌，而女兒只有乖乖回座位坐著，現在清楚來龍去脈了，「只能說父母包容她，社會會修理她，她是她父母的寶貝，姐姐也是我的寶貝。」

▲虎媽帶小四女兒「私刑反霸凌」　衝教室當全班面「給我用力打」。（圖／翻攝臉書）

▲霸凌者嚇得趕緊鞠躬道歉。

虎媽氣憤表示，沒有一個媽媽可以接受因為女兒優秀，讓忌妒的同學白白當眾挨巴掌，因此要求女兒將這份不接受的禮物，完整還給對方，殺雞儆猴，看誰以後敢欺負我女兒，同時讓女兒學會反擊。

▲虎媽帶小四女兒「私刑反霸凌」　衝教室當全班面「給我用力打」。（圖／翻攝臉書）

▲虎媽給對方家長的一封信，請孩子打人前眼睛放亮點。

《信件全文》

X先生、X太太：

當你們收到這封信時，我女兒已經將二年前妳女兒送我女兒的那份禮物，完整的還給妳寶貝女兒了。我相信，你們一定無法接受自己的女兒白白挨同學巴掌，身為人母，一樣，我也無法接受！

別跟我提事過二年了，當時我也對妳女兒說過，我並不原諒這件事，這些日子以來，我只是在思考，如何處理這個事件，我並沒有事過就算。

妳的女兒當時在全班面前送我女兒一個巴掌，導師避重就輕的提，直到星期五，我女兒最近得獎，但惶恐，我深入了解後，才知道原來當時我女兒被選為主角，妳女兒不甘心，於是主動打了她，真行啊！真嗆啊！二年來造成我女兒只要表現優異，就怕你們那類的女兒上門找麻煩。

轉告一下妳女兒，我家的家規，我不會亂收別人的禮物，今天這件事，我只是讓我們不願收下的禮物，完整的歸還。

今天我才知道，我去罵完她一頓後，她又來嗆我女兒，說國家規定，只有父母才能打小孩，可惡吧！我只能說，以後請她要打人的時候，眼睛放亮，打聽一下對方，她打錯人了。

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關鍵字：虎媽,甩耳光,報復,反擊,女主角

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