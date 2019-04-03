保全ATM補鈔暗槓10天擁1300萬　晉身VIP環北台7天花掉500萬

▲保全利用超商補鈔時暗槓現金，得手1300多萬元逃逸，警方尋回8百多萬。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

中市某負責運鈔的姚姓保全，利用公司未落實清點檢查漏洞，每次到超商補鈔時就「暗槓」數萬至數十萬元，10幾天來就得手1300多萬成千萬富翁，還債躲藏。最後眼尖銀行發現帳戶金額錯誤通報，警方則在1周後逮到姚男，並尋回843萬，姚男遭依業務侵占罪聲押獲准。

第四警分局2019年3月下旬接獲某保全公司報案，公司負責超商補鈔的姚姓保全員，涉嫌利用職務之便，並鑽公司未落實清點檢查漏洞，趁補鈔時偷拿走小額現金。因銀行通報提款金額與所剩餘額不符，公司發現事態嚴重清查，初估損失1300多萬元，而人已逃逸無蹤。

▲保全公司接到銀行通報才知遭監守自盜，報警逮人。（圖／翻攝Google Map）

▲身懷鉅款的保全搭火車到新竹，準備轉搭計程車。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方立刻成立專案小組發現，姚男個性好賭，其妻還爆老公的料說，好賭的性格結婚前就有，還會刷信用卡借錢來賭，講不聽，不知在外頭欠多少賭債了。

警方懷疑，姚男刻意選擇運鈔保全，加上與他一起補鈔的同事是工作不到3個月的菜鳥，他利用天時地利人和，體貼同事要他「先去吃飯」等理由支開人後再拿2把鑰匙行竊。他將要更新的鈔夾拿走數萬至數十萬元後，再依流程放入提款機內。保全公司3月22日通知姚男說明，他告知「等我一下，我去車上拿東西！」隨即逃逸。

警方調閱監視器，發現姚男身懷鉅款，四處逃竄，他先搭火車車到新竹，在商場買衣服變裝，接著再到台北市商店街逛街，隨後又搭車到新竹，接著再到彰化、南投，行蹤遍及整個北台灣。最後在南投縣草屯鎮發現姚男行蹤，同月28日逮捕，並起出843萬元。

姚男供稱，400多萬元部分拿去還賭債，另外也拿去簽賭。警方對於姚男可以在短短1周內花掉近5百萬感到訝異，詢後依業務侵占罪嫌送辦，檢察官認為他有反覆實施、逃亡滅證之虞，向法院聲請羈押獲准。

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