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她：我是10億遺產繼承人！　「捷運女地主」轉帳597次共2.3億才驚覺被騙

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她：我是10億遺產繼承人！　「捷運女地主」轉帳597次共2.3億才驚覺被騙。（圖／翻攝《MGR ONLINE》）

▲受害的女地主驚覺被騙報警。（圖／翻攝《MGR ONLINE》）

國際中心／綜合報導

泰國中部暖武里府一名女地主轉帳597次、2.32億泰銖（約新台幣2.25億元）給4人，後來才知遇上詐騙集團。警方獲報逮捕4名男女，原來其中一人謊稱是10億泰銖（約新台幣9.71元）遺產的繼承人，只要受害人幫忙出錢就能拿到3億泰銖（約新台幣2.91億元）的報酬，藉此詐騙對方，把錢拿來買房、買車。

《泰國世界日報》報導，這4名嫌犯分別是素丕（61歲，女）、葩妮妲（52歲，女）、猜察納（45歲，男）和瑪麗莎（42歲，女）。被害人2016年以好幾億元（泰銖，下同）賣掉捷運紫色線的土地，結果就被介紹給素丕認識。

報導說，素丕等人謊稱一名女醫師在爆炸中不幸喪命，留下10億元的遺產，而葩妮妲是龐大遺產的唯一繼承人，但需要2.35億元辦理遺產轉移等相關手續，且葩妮妲沒那麼多錢。

這群人向被害人聲稱，只要遺產轉移成功，就會給3億元當作報酬，並開始進行詐騙，其中猜察納還假冒「中將」，想博取對方的信任。被害人信以為真，共轉帳多達597次、約2.32億元，後來才驚覺上當報警。

4名嫌犯被捕後坦承犯行，供稱把騙來的錢拿去買房、買車和買土地。而警方也正在追查剩餘的贓款，將還給受害的女地主。

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關鍵字：詐騙,泰國,東南亞要聞

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