嘉藥申請入學超夯　學子搶攻藥學等熱門系組

▲嘉南藥理大學，廣獲學子青睞，藥學等熱門系組吸引眾多高中生報名，在全國私立科大中名列前茅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

108學年度高中生四技申請入學，日前技專校院招生委員會聯合會公布第一階段篩選結果，向來在醫藥衛生學群享譽名聲的嘉南藥理大學，廣獲學子青睞，吸引眾多高中生報名，總計招收10系473個名額，共有2293人通過第一階段篩選，在全國私立科大中名列前茅。

嘉藥指出，其中不乏學測高分學生搶讀就學，篩選後級分最高的藥學系，若以5科全考滿分75級分計算，成績最高為74級分，縱使依今年實施的採計4科選考來算，也高達59級分（滿分60級分），相當優秀。

除最搶手的藥學系外，其他系也不遑多讓，採計5科最高成績超過60級分有醫化、食品、環工等3系，而4科選考成績在40級分以上更多達7系，包括醫化、生科、粧品、社工、環工、休閒與應用空間資訊等系，這些不僅成績優異，選擇就讀也都是時下炙手可熱、最夯的科系。

嘉藥今年申請入學預計招收473名，第一階段共有4634人報名，遠超過招生名額的9.8倍餘。當中，素來連年稱霸全國的藥學系，共計2661人報名，比去年多出761人，創歷年新高，將搶攻僅有的200個名額，錄取率只有7.5％，競爭空前激烈；此外，醫化、生科以及社工等系，錄取率亦低於一成。

值得注目的是，今年首次參加申請入學招生的社工系異軍突起，初試啼聲即交出漂亮成績單，共吸引313人報名，爭取只有18個名額，錄取率僅5.8％。根據聯招會統計，該校藥學、粧品、營養與社工等系，報名人數均超過300人，全校平均總錄取率10.2％，在少子化的社會現況下，嘉藥的傑出表現，令人刮目相看。

嘉藥校長陳鴻助指出，今年申請入學許多系頗受學子喜愛，報名者眾，顯示面臨高齡社會和民眾追求養生保健的風潮下，藥師、營養師、社工師，以及環保生技與休閒產業方面專業人才的職場優勢，就業相當有保障，而學校以培育樂活創新服務專才為目標，正符合社會時代需求。

招生單位表示，今年學測雖從5科必考改為選考，但學校重點發展的各系，依然是眾多高中生心目中絕佳的升學首選。校方提醒進入第二階段考生，4月8日前至嘉藥網站登錄報名，並依規定將書面審查資料上傳至聯招會網站；學校將於4月13、14日兩天進行第二階段複試，藥學系辦理筆試、其他各系面試，校方也貼心安排接駁車與校園導覽，讓考生與家長可親身體驗校園環境與專業設備，作為4年學習的最佳選擇。