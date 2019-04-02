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社會 社會焦點 保障人權

「把我衣服扒光...」女遭未婚夫家暴全身傷　PO網被當愚人節笑話

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▲▼一名女子表示自己遭未婚夫毆打，沒想到網友以為是愚人節玩笑。（圖／取自臉書爆料公社）

▲一名女子表示自己遭未婚夫毆打，沒想到網友誤以為是愚人節玩笑。（圖／取自臉書爆料公社）

地方中心／綜合報導

一名女子1日在臉書「爆廢公社」發文，表示自己遭未婚夫毆打，全身多處嚴重傷痕，盼能在網路尋求協助，沒想到1日正逢愚人節，網友以為是愚人節玩笑，讓女子相當痛心。

女子受到未婚夫家暴，表示「人生第一次感受到那種恐懼，真的很可怕，有人會說當下怎麼不報警、不反擊，我只能說當下遇到，我腦筋完全空白，我不敢亂動，只敢被動的縮在角落，任憑他拳打腳踢，把我衣服扒光，像是動物一樣被他欺負。」

▲▼一名女子表示自己遭未婚夫毆打，沒想到網友以為是愚人節玩笑。（圖／取自臉書爆料公社）

▲女子遭未婚夫毆打，全身多處瘀青。（圖／取自臉書爆料公社）

女子表示已驗傷完畢，準備鼓起勇氣去報案，並說，「我決定站出來，不只為我，也為各個地方，害怕出聲的人發聲。希望在各個角落的人們，都不要忍聲於暴力之下，相信司法會執行正義。」

原本女子盼能在網路上得到協助，才在爆廢公社發文，未料正逢愚人節，網友留言誤以為是「愚人節玩笑」，甚至有網友認為是她自己刮痧自導自演，讓她非常痛心的說，「我身上被打到瘀青，這玩笑也玩太大？」網友紛紛表示「嫁過去不就更慘，還好妳離開了，加油」、「都未婚妻了，誰想這樣打女人」、「說怎樣也不能打女生呀」。

▲▼一名女子表示自己遭未婚夫毆打，沒想到網友以為是愚人節玩笑。（圖／取自臉書爆料公社）

▲女子遭未婚夫毆打。（圖／取自臉書爆料公社）

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關鍵字：家暴,未婚夫,愚人節,爆廢公社,女子,毆打

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