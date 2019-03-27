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畢業開「薪」呷頭路　嘉藥校園就博會人氣旺

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▲嘉南藥理大學承辦的「搭起就業橋樑．前進幸福企業」校園徵才活動，於該校大禮堂隆重登場，現場人氣鼎沸，盛況空前。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學承辦的「搭起就業橋樑．前進幸福企業」校園徵才活動，於該校大禮堂隆重登場，現場人氣鼎沸，盛況空前。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

又到鳳凰花開的畢業季節，由勞動部勞動力發展署雲嘉南分署主辦、嘉南藥理大學承辦的「搭起就業橋樑．前進幸福企業」校園徵才活動，3月27日於該校大禮堂隆重登場，雲嘉南分署楊慶元技正、台南勞工局長王鑫基也出席力挺，現場人氣鼎沸，盛況空前。

為炒熱活動氣氛，鼓勵應屆畢業生勇闖就業門，主辦單位不僅備有豐富獎品贈送給投遞履歷面試的同學，現場也邀請2位職涯專家提供職業適性診斷及履歷健診服務，協助求職學生職涯問題諮詢，學校貼心的安排，令準畢業生相當感激窩心。活動開跑不到4小時，共有應屆畢業生約430人次參與媒合，媒合率破8成，成效頗豐。

▲嘉南藥理大學承辦的「搭起就業橋樑．前進幸福企業」校園徵才活動，於該校大禮堂隆重登場，現場人氣鼎沸，盛況空前。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥研發長廖志祥表示，今年參加徵才的廠商近60家，釋出3355個職缺，配合全校各系所就業所需，行業別十分多元；包含有美容化妝品類、醫療類、教育類、環保產業類、製造類、餐飲類、休閒觀光類、社福機構類、文化創意類、人力資源類及資訊半導體類等工作領域，與本校強調的「樂活創新」主軸相當契合。

在薪資待遇方面，廖研發長指出，藥師平均月薪高達7萬元，一般行政管理或教保員每月薪資約26至35K，休閒餐旅服務業大概27K起跳，業務行銷工作含獎金則可望月領6萬元以上，十足挑戰年輕人的戰鬥力。廖志祥說，這次參與廠商非常熱絡，除往年固定捧場及校友企業外，系所也推薦加入許多優質廠商，尤其幼教機構有6家，足見業界對嘉藥學生頗為肯定，讓學生有更多元的選擇。

▲嘉南藥理大學承辦的「搭起就業橋樑．前進幸福企業」校園徵才活動，於該校大禮堂隆重登場，現場人氣鼎沸，盛況空前。（圖／記者林悅翻攝，下同）

首次參加嘉藥就博會的媚登峯集團，吸引眾多學生前來投石問路，該集團郭姓管理師表示，目前在公司服務的嘉藥畢業校友，因工作態度佳，肯學習又反應靈活，所以這次特地設攤招募營養師、美容師、體適能教練與餐飲方面的人才。藥學系江姓應屆畢業生看中了心儀的台北市聯合醫院，他說北聯醫不僅福利好，在醫界很搶手，而且院方平時也有安排長照服務相關的培訓課程，讓他未來可跨界學習，非常具有發展性，前景無限。

嘉藥校長陳鴻助滿懷祝福與期待，希望畢業生都能做好投入就業市場的準備，職涯路上能「幸福」前進，找到好頭路；他強調，學校為落實產學合作實務教學目標，提升學生就業競爭力及強化職場技能，除聘任業師協同教學外，也安排典範機構校外參訪和實習，讓學生有機會進行職場體驗，增進實務技能。

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關鍵字：呷頭路,嘉藥,就博會

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