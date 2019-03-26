舞動原味！　布拉瑞揚與嘉藥師生分享回鄉心路

▲編舞家布拉瑞揚‧帕格勒法，在嘉南藥理大學演藝廳，講述他回歸自我初衷的精采故事，並示範演繹充滿力與美的「舞動山林‧原鄉路吶」表演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「我必須先找到自己，再找到適合身體說話的方式」，一句刻苦銘心的話，道出了著名編舞家布拉瑞揚‧帕格勒法，體認生命和自我認同的心路歷程。

3月26日，布拉瑞揚率領來自台東的專屬舞團B.D.C，在嘉南藥理大學演藝廳，講述他回歸自我初衷的精采故事，並示範演繹充滿力與美的「舞動山林‧原鄉路吶」表演，令與會者感受一場吸睛又動人心弦的視聽震撼。

活動吸引眾多嘉藥師生專注聆聽觀賞，座無虛席，擠爆現場。布拉瑞揚在示範表演中，分享他的人生及舞蹈創作的內心世界，並介紹台灣原住民文化藝術，同時也將自己在重拾原住民身分後，如何繼續探索並認知自我，感性地講出真誠又無悔的決心，讓大家聽得如癡如醉，既覺新鮮又讚嘆感動。

族語原意為「快樂勇士」的布拉瑞揚，是排灣族編舞家，出生在台東縣嘉蘭部落，12歲立志成為舞者，北藝大畢業後進入雲門舞集，除巡迴全球獨舞演出外，也受邀為雲門舞集、美國瑪莎葛蘭姆等舞團擔綱編舞；2014年在羅曼菲舞蹈獎助金支持下，回到故鄉台東創辦「布拉瑞揚舞團」，並開始深入探究家鄉獨特的原汁原味。

▲布拉瑞揚（後排右三起）、前教育部長吳清基、嘉藥校長陳鴻助等人合影。

布拉瑞揚在演講中娓娓述說，返回部落後面對生命摸索以及自我根源的追尋，一趟「認同」的漫長路程，引領他往原住民藝術文化大道邁進；在貼近山海自然環境裡，發掘並領悟原住民族的人文底蘊，於是帶著喜愛跳舞的小朋友，藉由族群特有的歌聲和肢體動作，展現原民當代舞蹈的身體表述和語彙，希望有朝一日，能帶領原住民孩子和舞團作品登上國際舞台，分享給更多觀眾欣賞。

嘉藥校長陳鴻助表示，除布拉瑞揚舞團的表演講座外，藝文週活動還有成大教授高美華主講的「戲說功名‧夢裡乾坤」，以及曾獲府城文學獎的繪本家郭桂玲主持的「畫中游藝‧意在筆先」手繪美學工作坊，內容精彩豐富，歡迎各界人士來校共享濃濃的文藝春風。