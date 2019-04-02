有罪！華南王子GPS監控新光公主妻子行蹤　二審改判20日





▲華南金控少東林知延，GPS跟監妻子，二審逆轉有罪。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

華南銀行副董事長林知延，接受律師劉宗欣建議，在妻子、新光人壽副總經理吳欣盈的座車安裝GPS衛星定位器，監控行蹤。吳欣盈提告，林知延遭提起公訴後，一審獲判無罪。案經上訴，高等法院二審2日宣判。高院改認定林知延犯妨害秘密罪，判拘役20日，得易科罰金2萬元，可上訴。

林知延、吳欣盈2011年4月結婚，當時因2人身價不凡，被喻為王子與公主的世紀婚禮。但兩人僅結婚2年多，就發生問題。林知延2013年諮詢律師劉宗欣後，找了徵信業者，在吳欣盈的車輛上裝上GPS。但吳欣盈的司機發現被不明車輛跟監，檢查車輛後，發現裝設在後保險桿內的GPS，報警處理，才查出GPS由林知延受益裝設。吳欣盈因此對林知延提出妨害秘密的告訴，林知延遭檢方提起公訴。

一審台北地方法院審理，合議庭認為GPS僅錄下吳女公開活動，不涉及隱私；另外吳女行蹤雖被掌握、但徵信業者拍到的照片，都不算是隱私活動；況且車輛、司機由林家的私人公司管理，與無故在私人車輛上裝GPS竊錄私人非公開活動不同，因此一審判林知延無罪。檢方上訴二審。

二審高院審理時，林知延的律師團針對本案上訴是否違法的問題，進行多次爭執、攻防。全案於2日宣判，高院改認定林知延與律師、徵信業者均有罪，犯刑法「妨害秘密罪」，其中林知延改判拘役20日、劉宗欣也判20日，兩名業者分別判50日與30日，均可易科罰金。本案仍可上訴第三審。

