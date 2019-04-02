最高罰3600！休旅車螃蟹式橫移跨槽化線　害物流車慘堵匝道

記者柳名耕／新北報導

開得很恣意！新北市汐止區1日上午發生讓人傻眼的車禍，1輛奧迪休旅車，在行經汐止與南港聯絡橋樑「北山大橋」時，疑似忘記要上環東大道的匝道，直接橫跨2車道包含槽化線，害物流車失控撞上護欄導致後方回堵，事情發生過程全被民眾拍下，並PO上「爆料公社」。

▼奧迪車主螃蟹式橫移2車道，導致物流車失控撞護欄堵住匝道。（圖／翻攝自汐止集團，下同）



警方指出，1日上午8點時許，1輛由王姓男子（36歲）駕駛的奧迪休旅車從汐止行經北山大橋要前往南港，結果王男在快到環東大道匝道時，卻突然橫移2車道跨越槽化線，導致正要上環東大道匝道的物流車失控，直接撞上右側護欄，接著整輛車擋住匝道。

駕駛物流車的劉姓司機（36歲）因此頭部、胸部挫傷送醫，而造成事故的王男聽到後方碰撞聲後聲音後也停在前方等待員警到場，超扯的過程全被後方民眾拍下。

警方表示，這起車禍雖然沒有直接擦撞，但仍有因果關係，先針對王男開出違反《道路交通管理處罰條例》48條第4項：右轉車輛未先併入外側車道，可處600元以上1800以下罰鍰，以及60條第3項，不遵守交通標線、號誌，可處900元以上1800元以下罰鍰。

影片被PO上網後引起網友撻伐，「垃圾駕駛 又是垃圾怎沒摔下去高架橋」、「真的是太扯了，三寶駕駛」、「垃圾三寶」、「螃蟹哥欸 欠清蒸」、「貨車倒楣」、「拖出來打」。

▼物流車撞上護欄後右側鈑金掀起，司機頭部、胸部挫傷，所幸送醫後無生命危險。（圖／記者柳名耕翻攝）



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