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嘉藥校友相揪回娘家　校友日熱鬧又溫馨

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▲嘉南藥理大學校友總會，3月31日起一連二天舉行校友日活動，眾多學長姐熱情捧場，相揪攜手回娘家，與久別重逢的師長同學聚首敘舊，場面溫馨熱絡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學校友總會，3月31日起一連二天舉行校友日活動，眾多學長姐熱情捧場，相揪攜手回娘家，與久別重逢的師長同學聚首敘舊，場面溫馨熱絡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

摯友同窗共硯是緣分，年年相聚是幸福，嘉南藥理大學校友總會，配合創校53週年，3月31日起一連二天舉行校友日活動，除安排精采豐富的節目外，也設宴接待老少校友；眾多學長姐熱情捧場，相揪攜手回娘家，與久別重逢的師長同學聚首敘舊，場面溫馨熱絡。

▲嘉南藥理大學校友總會，3月31日起一連二天舉行校友日活動，眾多學長姐熱情捧場，相揪攜手回娘家，與久別重逢的師長同學聚首敘舊，場面溫馨熱絡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這場活動共有來自全國各地超過5百位校友參加，大家滿面春風，互道寒暄，既熟悉又陌生的新舊並陳校園映入眼簾，更是感動欣喜。另外，衛福部長陳時中、台南市長黃偉哲、前立法院長王金平立委，以及多位中央和地方民代也受邀共襄盛舉，現場冠蓋雲集，與校友同慶嘉藥生日快樂，一起見證難忘的歷史時刻。

▲嘉南藥理大學校友總會，3月31日起一連二天舉行校友日活動，眾多學長姐熱情捧場，相揪攜手回娘家，與久別重逢的師長同學聚首敘舊，場面溫馨熱絡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

31日當天，校友總會同時召開會員代表大會暨理監事聯席會，各系友會也辦理回娘家各類活動，讓整個校園鬧熱滾滾，充滿朝氣。中午則舉辦餐敘盛宴，席開50多桌，席間校友總會長施俊鈞特別頒贈匾額給新任的地方校友會理事長；此外，適逢施總會長榮任甫成立的「中華民國大專院校校友聯合會」首屆理事長，現場也舉行授證典禮，大家同聲慶賀，更增添喜氣洋溢。

▲嘉南藥理大學校友總會，3月31日起一連二天舉行校友日活動，眾多學長姐熱情捧場，相揪攜手回娘家，與久別重逢的師長同學聚首敘舊，場面溫馨熱絡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

總會長施俊鈞表示，嘉藥校友目前有12萬人，遍布各行各業，認真踏實的工作態度與專業技能，備受各界肯定，令人敬佩。他說，感念學校栽培，願奉獻心力為所有校友和母校服務，今日有幸又接任全國校友聯合會理事長，深感責任重大，希望在凝聚嘉藥校友情誼和力量之餘，與全國聯合會共同攜手邁進，讓母校「嘉藥」的金字招牌越加熠熠閃亮，發光發熱。

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關鍵字：嘉藥,校友,娘家

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