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綠議員送「台灣特別行政區」護照　韓國瑜揮手拒收

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記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市議會第三屆第一次定期大會，2日邁入第二天的議程，一早許多市議員就搶先來報到，一共有37位議員登記質詢，首先登場的就是由邱俊憲、高閔琳、簡煥宗、何權峰、李柏毅，五位議員聯合質詢，一開始砲火就相當猛烈，還是緊咬著韓國瑜訪陸行不放，質疑這趟行程是不是變成統戰團，甚至還拿出地方家長自製的「中華人民共和國 台灣特別行政區」護照，就怕未來台灣護照變了樣。

▲高雄市議會質詢 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲五位議員還要將這假護照送給韓國瑜，韓國瑜手揮了揮，拒絕了這些東西。（圖／記者洪靖宜攝）

韓國瑜先前率團赴中國大陸城市交流引發賣台爭議，民進黨議員還是不停追問，質疑這趟訪陸團，是不是變成「統戰團」，列出六大問題，要韓國瑜講清楚說明白，包含為何訪陸行都沒有在野黨議員，賣東西怎麼變成見特首、見中聯辦，國民黨議員也沒有全程參與，認為中聯辦、國台辦都要幫韓國瑜背書。

▲高雄市議會質詢 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲五位議員將「中華人民共和國 台灣特別行政區」假護照送給韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

高閔琳表示，有地方家長寫了一封信，就是擔心韓國瑜把台灣賣了，甚至還做了一份「中華人民共和國 台灣特別行政區」護照，就怕下一代以後都要拿著中華人民共和國的護照，甚至還將這假護照送給韓國瑜，不過韓國瑜手揮了揮，表情嚴肅，拒絕了這些東西。

▲高雄市議會質詢 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲韓國瑜表情不悅。（圖／記者洪靖宜攝）

韓國瑜強調，雖然他愛戴帽子，但不想被扣上「小紅帽」，但戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，對於議員的擔心和關心，他都了解，但彼此角度不一樣，現在大家該團結，才能幫助下一代，反問五位議員有沒有去過大陸，如果有，應該就有辦法了解這怎麼能出賣高雄，要議員們「有信心」，而被議員持續追問中聯辦發新聞稿聲明一事，韓國瑜則回應：「你想相信我還是相信他們？你們在自己嚇自己。」

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關鍵字：韓國瑜,高雄市議會

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