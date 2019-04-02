運將違停公審警！飆罵「臭嘴臉俗仔」咒不得好死...所長力挺：我與同仁一起面對

▲運將網上飆罵警察。（圖／翻攝自當事人臉書）



突發中心／台北報導

台北一名涂姓男子控訴員警只開他罰單，前面車子也停很久卻視而不見，因此氣憤在網路上怒罵對方「臭嘴臉、不要臉」，引起許多人關注。對此信義分局三張犁派出所長林俊燁回覆，警察是執法的角色，所以常與民眾處在對立的角色，其實我們也不願意。

涂姓男子在臉書上po文寫道，「那一副臭嘴臉的樣子，看了就火大，每天在黑線開單，就算車上有國外客人、照罵不誤。」他氣憤指出，前面有一台黑色Uber停等比較久，警察開完單後卻不敢過去開單，「俗仔一個，信義分局真他xx全部都是都是這些東西，找不到一個好貨，詛咒你全家不得好死。」

對此，所長林俊燁在文章下方說明，涂先生違規將車輛停在靠近公車停靠區（紅線），影響公車進站。他為同仁抱屈，「我們沒選擇權利，因為如果連我們都循私，何來的公平正義？我們同仁依法舉發錯了嗎？如果乘客因為公車未能確實靠站發生事故，涂先生願意付賠償責任嗎？如果本所同仁舉發有誤，我跟大家保證，依規定懲處，絕不寬貸。但如果他只是盡好自己的本分，為何他要認受涂先生的網路霸凌呢？」

林俊燁痛心指出，「難道這就是法治國家的核心價值嗎？如果是，我願意跟我的同仁一起面對，但我相信，這絕不是社會大眾所樂見，因為沒有是非正義，強欺弱變成常態。」

所長留言獲得超過2千讚，許多人了解真相後力挺。網友紛紛留言「涂先生你覺得不公平，可以尋正常管道申訴，可是你這篇文章已經公然侮辱執法人員了」、「所長我們支持你，希望你們嚴格取締小黃違規」、「違規在先還上網罵人有比較了不起嗎？罵了罰單就不用繳嗎」。

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