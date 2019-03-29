嘉藥與美國聖湯瑪士大學　締結協議嘉惠學子

▲美國聖湯瑪士大學一行8人，拜會嘉南藥理大學，雙方簽署合作協議書，此後將正式開啟交換生制度，嘉惠兩校學子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

美國聖湯瑪士大學一行8人，拜會嘉南藥理大學，兩校本為姊妹校，這次久別相見，格外親切溫馨，也為雙方進一步推動學術交流，簽署合作協議書，此後將正式開啟交換生制度，未來兩校學生於在學期間，可到對方學校研修課程並相互承認學分，不僅嘉惠兩校學子，也擴大彼此實質互惠的交流平台。

這次聖湯瑪士大學由校長路維克（Richard L. Ludwick）夫婦，率領副校長伊凡斯（Christopher P. Evans）、國際研究中心主任史漢傑（Hans Jakob Stockton），以及該校名譽董事王敦正夫婦、校董事賴賢烈夫婦，來台參訪並簽約，受到嘉藥熱情款待。雙方簽訂合作協議書後，一行人參觀嘉藥校園，對於美輪美奐的宿舍與水療館等設施，令遠道客人讚嘆不已。

嘉藥校長陳鴻助表示，學校與聖湯瑪士大學友誼深厚，早在2011年雙方即展開學術交流，2014年簽訂合作備忘錄，2015年起每年暑假，嘉藥師生赴該校參加國際研習營，至今已有近40位學生受惠；而聖湯瑪士大學每兩年也選派學生來台進行短期文化交流，除參訪校園外，也安排走訪台南名勝古蹟和夜市，並品嚐府城道地美食，體驗正港的古都味，留下深刻印象。陳校長期盼在既有合作基礎上，透過這次締結交換生協議，讓兩校情誼更加緊密，也為雙方的互惠交流再邁開一大步。

聖湯瑪士大學校長路維克高興回應說，未來將持續辦理國際研習夏令營，邀請嘉藥學生來校學習並體會美國文化，同時選送更多該校學生來台認識充滿人情味的寶島；這次簽署協議書將交換生互訪慣例具體化，不僅促進雙邊學術交流，也讓兩校學子拓展全球視野，累積豐厚的國際移動力與競爭力。

聖湯瑪士大學位於美國德州休斯頓，素以商學專業聞名，也被美國新聞與世界報導評選為頂尖大學，而當地的美國太空總署（NASA）、自然科學博物館、德州喬治農場史蹟公園及職棒太空人隊，國人耳熟能詳，這些都成為嘉藥學生每次赴美研習時必定造訪的景點，體驗牛仔文化和觀賞主隊職棒比賽，更是令人興奮又難忘的遊學回憶。