TVBS民調滿意度僅三成多　盧秀燕：我選市長時也開低走高

▲盧秀燕開心和街上民眾打招呼。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕2日到霧峰區主持行動市政會議前接受媒體訪問，針對TVBS對市府團隊的民調滿意度只有三成多，她說，她去年參選市長時也是開低走高，至於陸委會主委陳明通的禽獸說，她覺得有人為了三餐都無暇他顧了，遑論其它，陳應該出面道歉。

盧秀燕上午表示，上周中國時報所做民調滿意度近六成，昨天TVBS民調滿意度卻只有三成多，未表態率四成，民調有高有低，有好有壞，但市府都會虛心接受，一切都按照市政藍圖，按步就班。

▲盧秀燕認為自己民調是開低走高。（圖／記者鄧木卿攝）

她說，民調中有個特別現象，就是未表態率超過滿意度，顯示台中市民觀察心很強，她才上任三個月，市府會再努力，她還說，她去年參選市長時，也是開低走高。

至於陸委會主委陳明通的禽獸說，引發相當大的震撼，盧秀燕說，社會上有些人為了三餐，生活很辛苦，無暇顧及其他，不能因為人民拚經濟，就受到批評，這大大刺傷人民的心，社會要更有高度的同情心，她認陳明通應該出來道歉。

▲盧秀燕熱情和區公所員工打招呼。（圖／記者鄧木卿攝）

針對中共戰機頻頻飛越海峽中線挑釁一事，盧認為，她走訪基層得知人民因為兩岸關係愈來愈緊張，都非常擔心，她希望兩岸領導人能發揮智慧，朝和平方向努力。

前新北市長朱立倫對於鴻海董事長郭台銘要參選總統一事表達肯定，盧說，郭台銘是個世界型經濟領袖，絕對夠格參選總統，政黨有主體性，郭如果要成為國民黨候選人，得先入黨。