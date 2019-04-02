「支持開放的民眾是豬狗？」蔣萬安要陳明通道歉：這是非常嚴重的失言

▲蔣萬安。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

陸委會主委陳明通日前接受訪問時提到中共軍機繞台、中國大陸惠台措施等動作，提醒台灣民眾要覺醒，「顧腹肚也要顧佛祖」，表示「如果人只求溫飽，跟豬狗禽獸沒有分別」，外界卻質疑他是暗諷高雄市長韓國瑜只會「顧肚子」而引發討論。國民黨立委蔣萬安說，「我們認為這是非常嚴重的失言！」也要求陳明通「立刻公開道歉」。

陳明通日前接受訪問時，提醒台灣民眾在面對中國大陸的「惠台措施」之時，應堅定自由民主核心價值，「拜佛祖和顧肚子之間有連動的關係，拜佛祖是精神信仰和生活，人不只是為了生活而已，人如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別」、「自由民主也是我們的精神生活與信仰」，引發外界質疑是指高雄市長韓國瑜。蔣萬安1日在臉書表示「支持開放的民眾，就是豬狗嗎？辛苦謀生的農民，就是禽獸嗎？陳明通主委，你應該公開道歉！」

蔣萬安認為，農民生來辛苦，以今年的枇杷來說，天然災害來時就會減產，盛產時又可能因為通路不足滯銷，農民非常困難，「希望自己的農產能順利銷售，就要被高高在上的官員說成是豬，是狗，是禽獸嗎？」他表示，難道一個市長替農民爭取訂單，顧個肚子也叫禽獸嗎？政治人物要知道，民眾就是政府的衣食父母，政府連父母的溫飽都顧不好，連民生都搞不好，「豈不是豬狗不如、禽獸不如？」

蔣萬安也批評，民進黨政府用雙重標準檢視他人，陳明通見中聯辦的人不用報告，韓國瑜就要報告，執政黨外銷大陸就是拚經濟，支持韓國瑜拚訂單就是豬狗禽獸，這是甚麼道理？他認為「這是非常嚴重的失言！陳明通主委，我們要求你，立刻公開道歉！」最後也特別標註「人民絕不是豬狗禽獸」、「無能政府禽獸不如」、「愚人節還得這麼怒真是無奈」

▲ 陸委會主委陳明通。（資料照／記者屠惠剛攝）