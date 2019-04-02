超越韓國瑜、柯文哲　他的網路聲量狂增32%躍升本週榜首！

▲政治人物粉專討論度排行榜。（圖／翻攝自《FB專頁儀表板》）

記者羅婉庭／台北報導

相較於網路人氣王台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜，過去前新北市長朱立倫的網路聲量在年輕族群總是在後段班，在他宣布參選2020總統後，團隊對症下藥，本週成功坐上聲量排行榜榜首寶座，談論人數、進步速率都是第一。

朱立倫在短短半個月內，拋出推動兩岸領導人金門會談，共同發表「永久和平協議」、落實依法行政，「確實執行死刑」、誓言捍衛新聞自由，「蘇貞昌一句話NCC就動手」、全力推動「自由貿易經濟特區」等議題，刺激網路討論度；若不論正負面評價比例，他確實引起高度關注，提升了長期低迷的網路聲量，討論人數為231651人，足足增加了32.71%。

朱立倫的粉絲專頁，近日開啟「我當總統」系列直播，提出未來政見，也跟上「節日梗」創造話題，不惜拋開專業、高冷形象，偶爾自嘲、搞笑，增加關注。數據分析可見網路操作相當成功，透過爭議性議題、成功引發媒體報導及網友討論、增加互動率、網路吸睛度高。

根據「FB專頁儀表板」數據顯示，在政治人物行榜上，臉書粉絲團談論人數最新「人氣王」竟為朱立倫，勝過剛訪陸回台的韓國瑜，第三名則是總統蔡英文、前總統府副秘書長羅智強、以及在上周宣布放棄競選連任、引起軒然大波的副總統陳建仁。

除此之外，由政治人物曲線圖可看出，朱立倫從三月初為倒數第三名，直到3月20日專訪內容被誤解為「願當副手」後，討論度曲線一路攀升至今。

對此，世新大學新聞傳播學院院長溫偉群表示，這個分析對朱立倫來說十分正面，就現在的選戰情勢來說，許多人透過網路了解支持自己的對象，而政治人物在傳統媒體中，正面新聞露出才是必要性的，但現在網路世界，最重要的是反而是聲量與雙向溝通；他也斷定，朱立倫將來的關注度會更高。

溫偉群指出，以柯文哲、韓國瑜網路操作為例，初期負面評論也很高，期間不斷透過對話，現在的成果是很好、很成功的。

溫偉群強調，在網路的世界中，跨出同溫層，與網友互動程度高，在初期難免會有負評，但透過溝通、吸收不同立場、年齡層的意見，對一位政治人物長期的影響來說，是相當正面的，他也認同「FB專頁儀表板」網站的可信度。



▲政治人物粉專討論度曲線圖。（圖／翻攝自《FB專頁儀表板》）

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