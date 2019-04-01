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韓國瑜訪陸簽53億訂單！陳明通：人只求溫飽和禽獸沒兩樣

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▲▼韓國瑜。（圖／記者季相儒攝）

▲高雄市長韓國瑜此次訪陸簽下53億訂單。（圖／記者季相儒攝）

記者朱世凱／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前前往大港澳深廈簽訂53億農產訂單和協議。陸委會主委陳明通對此表示，韓國瑜只會「顧肚子」，將「拜佛祖」的信仰精神生活拋棄，如果人只求溫飽，跟豬狗禽獸沒有分別。

陳明通今（1）日上午接受寶島聯播網FM98.5《新聞放輕鬆》節目專訪時指出，有些人享受中國的惠台措施，整個中心思想就改變了，變成拜佛祖是為了顧肚子。「這樣其實不好，拜佛祖和顧肚子之間有連動的關係，拜佛祖是精神信仰和生活，人不只是為了生活而已，人如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別。」

他接著說，人是萬物之靈，就是因為有精神生活，信仰佛祖就是精神生活，信仰自由民主也是精神生活，這非常重要，但現在卻為了顧肚子，放棄了自己，而去那邊感恩師父、讚嘆師父，他們講什麼都好，那這樣佛祖就變了，變成他就是佛祖，只因為他可以給一碗飯吃。

▼陸委會主委陳明通。（圖／記者魏有德攝）

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者魏有德攝）

陳明通最後表示，「所以大家要好好想一想，台灣的百姓是善良的，不可能挑起戰爭，但中國不放棄武力，是他們的飛機經常跑來這邊，我們的飛機都不能去那邊，這就表示你的就是我的，我的還是我的。」

對於韓國瑜拜訪港澳中聯辦一事，陳明通則說，香港主權移交後成為「一國」上揚、「兩制」打折扣，而中聯辦就成為港澳政府的太上皇。韓國瑜這次踏進中聯辦，除了肯定這個機構，也是肯定這個機構做的這些插手政治的行為，才會引起爭議。

至於兩岸關係，陳明通強調，中國不是針對台灣而已，是針對美國在亞洲的霸主、世界的霸權，「要取代美國在亞洲成為霸主，是中國內心深處的戰略思維」；國際政治是無政府主義，當老大才是安全。

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關鍵字：韓國瑜,陳明通,陸委會,訂單,中聯辦

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