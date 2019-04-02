雲端最前線／六都就職滿意度韓國瑜第三 52%高雄市民不支持參選2020

新聞節目中心／綜合報導

根據TVBS六都首長就職百日滿意度調查，滿意度最高的是桃園市長鄭文燦居冠，台南市長黃偉哲居次，韓國瑜僅排第三。儘管韓流現象仍在，但也有高達5成2的高雄市民不支持韓國瑜參選2020，僅2成7支持。《雲端最前線》2日邀請立法委員陳學聖、立法委員王育敏、立法委員張宏陸、台北市議員梁文傑、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入探討六都市長滿意度背後涵義。

TVBS民調中心針對六都市長進行施政滿意度，調查結果顯示，六都市長之中，以桃園市長鄭文燦的施政滿意度最高，達70%，是唯一獲得半數以上市民滿意的六都市長，不滿意度只有10%。新任台南市長黃偉哲的滿意度排名第二，為49%，明顯高於不滿意的17%。高雄市長韓國瑜，施政滿意度為47%，較不滿意的28%高出近兩成。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／地方中心攝）

韓國瑜在去年選戰掀起「韓流」，「貨出去人進來」的口號凸顯經濟問題的重要性。對於韓國瑜推動高雄經濟發展，有51%高雄市民表示有信心，32%沒有信心。而韓國瑜上任之初，高雄觀光大使的議題受到關注，對於推動高雄的觀光發展，有54%市民表示對韓國瑜有信心，30%則表示沒有信心。而韓國瑜日前出訪星馬及陸港澳，皆與當地簽訂農產品採購訂單或備忘錄。調查發現，有60%市民對於韓國瑜推銷及增加高雄農產品有信心，明顯高於沒有信心的25%。

近日國民黨內總統人選爭議不斷，雖然韓國瑜本人對於參選2020總統皆表示沒有考量，但外界力拱操作不斷，有人要求國民黨中央徵召韓國瑜。而對於韓國瑜市長參選2020總統大選，調查發現，有52%高雄市民表示不支持，27%表示支持，20無意見。

對於韓國瑜參選2020，從民調可知，有高達51%高雄市民對韓國瑜推動經濟發展有信心，並且有60%高雄市民對韓國瑜促銷農產品有信心，卻不支持韓國瑜參選2020來看，高雄市民的態度才是韓國瑜參選的重要考量因素。《雲端最前線》2日邀請立法委員陳學聖、立法委員王育敏、立法委員張宏陸、台北市議員梁文傑、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

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