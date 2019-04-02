陳明通「禽獸論」惹議　蔡正元：政府大官比豬狗還不如

▲ 陳明通。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前前往大港澳深廈簽訂53億農產訂單和協議，引來陸委會主委陳明通批評，韓國瑜只會「顧肚子」，將「拜佛祖」的信仰精神生活拋棄，如果人只求溫飽，跟豬狗禽獸沒有分別。陳明通「禽獸論」引發熱議，前國民黨立委蔡正元也認為，「這樣的國家和政府大官，比豬狗禽獸還不如」。

蔡正元2日在臉書表示，陳明通當了大官忘了，國家和政府存在的目的，就是人民要過好日子，人民過好日子，不是國家和政府的恩賜，是人民的權利，是人民對官員的命令。

蔡正元指出，人民沒有好日子過，官員不爲人民的好日子打拚，人民就有權利推翻國家和政府，這個基本理念是華盛頓和孫文的共同遺產，他要提醒陳明通，人民若不能溫飽，與豬狗禽獸何異，「國家和政府官員，若不能為人民溫飽打拚，就是豬狗禽獸」。

蔡正元認為，國家和政府大官整天用自由民主掩飾，推動台獨信仰，陷人民於戰火邊緣，借機搶奪官位和名利，鼓勵反核電，逼迫人民以肺發電，從購煤、購瓦斯、購風電，撈取人民的血汗錢，「這樣的國家和政府大官，比豬狗禽獸還不如」。

針對陳明通「禽獸論」所引發的爭議，陸委會2日一早召開臨時記者會說明。陳明通在記者會中鞠躬道歉表示，「共機穿越海峽中線，對我們是從未有過的壓力」，「拚經濟的過程當中還是要照顧到主權，過程中當然出現一些措辭不恰當、一些不舒服，我跟大家說抱歉」，「我並沒有針對韓市長」。