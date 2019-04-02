你也是禽獸嗎？游梓翔4造句解釋：陳明通罵的人可多了！

▲陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

陸委會主委陳明通暗諷高雄市長韓國瑜的禽獸論引起討論。對此，世新大學副校長、口語傳播系教授游梓翔2日在臉書表示，其實陳明通不是在罵韓國瑜，而是在罵好多的台灣人。

韓國瑜日前前往大港澳深廈簽訂53億農產訂單和協議。陳明通對此表示，韓國瑜只會「顧肚子」，將「拜佛祖」的信仰精神生活拋棄，如果人只求溫飽，跟豬狗禽獸沒有分別。

對於陳明通的發言，游梓翔表示，「其實我們都錯怪陳明通了，這句話當然不是只對著韓國瑜。賣菜郎只是帶頭的，他罵的人可多了。」

游梓翔套入陳明通的禽獸論，並列出四種狀況造句，看看誰也會被視為「豬狗禽獸」。

一、希望在九二共識下與對岸交往，讓貨能賣出去、人能進來，並且發大財的高雄人、其他縣市的人、農民和漁民，和豬狗禽獸有什麼差別？

二、跑到大陸去經營事業，和大陸官方友好，還以為對大陸員工推銷台灣水果是對台灣好的台灣商人，和豬狗禽獸有什麼差別？

三、跑到大陸去就業創業，拿了惠台31條好處，尋求個人發展機會的人，和豬狗禽獸有什麼差別？

四、跑到大陸去唱歌主持演戲，得到同為中國人的待遇，並受大陸觀眾歡迎的台灣藝人，和豬狗禽獸有什麼差別？

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）



游梓翔暗諷，「我們都誤會了，陳明通這『豬狗禽獸』真的不是針對韓國瑜而來，他這『豬狗禽獸』是在罵好多好多的台灣人。」