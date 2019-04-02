只求吃飽=禽獸？　網紅菜農怒嗆陳明通：豬狗繳稅給你穿西裝

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜3月底前往大陸，簽下52億的農產訂單、MOU，直言要讓高雄發大財。陸委會主委陳明通1日接受廣播訪問時表示，「如果我們人只為了生活、吃得飽就好，跟豬狗禽獸有什麼差別？」此話一出，在政壇掀起波瀾。對此，雲林網紅菜農林佳新則在臉書PO文怒嗆陳明通，「就是這些豬狗賺辛苦錢繳稅給你穿西裝結領帶！」

陳明通1日上午接受寶島聯播網 FM98.5《新聞放輕鬆》節目專訪，提到韓國瑜出訪中國大陸簽訂單，「這樣其實不好，拜佛祖和顧肚子之間有連動的關係，拜佛祖是精神信仰和生活，人不只是為了生活而已，人如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別？」

對於陳明通的說法，韓國瑜怒反擊，痛批民進黨執政3年，讓人民過上什麼日子？不僅兩岸低盪，國際上處境也遇到困難，「有必要用禽獸2字來形容嗎？」他同時怒轟陳明通：「眼睛瞎了嗎？這樣對得起人民嗎？你書是讀到狗的肚子裡了嗎？」

「禽獸說」引發爭議，雲林網紅菜農林佳新也在臉書 PO 文痛批：「# 就是這些豬狗賺辛苦錢繳稅給你穿西裝結領帶！今天是誰讓基層只為溫飽在打拼（拚）？誰不想穿水水，吃西餐？！哪時候為了生活養家餬口要變得這麼困難…..基層的生活高層好像看不見。」文末他也感嘆：「這種高傲的態度，好棒棒。好像在諷刺是人民憨慢？！」

▼雲林網紅菜農林佳新也在臉書 PO 文痛批：「# 就是這些豬狗賺辛苦錢繳稅給你穿西裝結領帶！今天是誰讓基層只為溫飽在打拼（拚）？誰不想穿水水，吃西餐？！」（圖／翻攝自林佳新臉書）