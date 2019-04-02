陳明通為「豬狗禽獸」公開道歉　韓國瑜：這四個字實在太重

記者洪靖宜／高雄報導

陸委會主委陳明通在1日上廣播專訪嗆出「禽獸說」，讓高雄市長韓國瑜反擊「書讀到狗的肚子裡」，雙方隔空交火，陸委會一早召開記者會說明，陳明通在記者會中鞠躬道歉表示，並沒有針對韓市長；至於韓國瑜有沒有接受道歉？韓2日表示這幾個字實在太重，希望一切的事就過去了，畢竟陳明通也是中央的部長。

▲高雄市長韓國瑜回應陳明通。（圖／記者洪靖宜攝）

陸委會主委陳明通昨天接受廣播專訪時提到，「人不只是為了生活而已，人如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別？」引起熱議。陳明通2日緊急召開記者會表示，「對於昨天的談話，主要強調應該捍衛主權，在拚經濟同時不能忘記主權，我們也看到共機穿越海峽中線，帶給我們前所未有的軍事壓力」，「中間的過程中可能出現措辭不是很恰當，引起一些人的感覺不舒服，我在這裡說聲抱歉」。

韓國瑜在議會備詢時，得知陳明通公開道歉，回應說陳明通用這麼重的字眼，知道不妥後道歉，希望一切就這樣過去了，畢竟他也是中央部長，不曉得其他民眾怎麼想，但覺得一些經濟比較貧困的民眾，心裡還是有一股氣。

不過媒體追問韓國瑜是願意接受道歉嗎？韓國瑜回答，「這四個字實在太重，事實上台灣大多數人過得很辛苦，我希望台灣經濟趕快起來，我們理念一而再再而三來表述，就是希望高雄未來能大步往前走，這所有人都是要發展和情感交流，如果這點沒有認知清楚，硬要給我戴小紅帽，那他的解釋就會變得比較偏頗。」