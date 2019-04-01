重教KEEP！她開LINE一看…媽媽「唯一儲存內容」藏洋蔥　萬人淚噴：想回家

▲原PO教媽媽用LINE的KEEP功能。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

比起打電話，大部分台灣人都是用LINE傳訊息，軟體中的許多功能也相當方便，像是記事本、KEEP等等。一名女網友在《Dcard》發文，寫下自己教媽媽用KEEP功能之後，有次回家不小心看到母親唯一儲存的內容，讓她瞬間鼻酸流淚。其他人也紛紛淚噴，「被洋蔥糊臉了」、「可……可惡，我的哭點怎麼這麼低」。

女網友文中表示，剛剛媽媽打電話給她，「還是那句『吃飯了嗎？』『怎麼在哭呢？』『誰欺負妳了要跟媽媽說啊～』」，讓她忍不住心想「好熟悉的聲音，好日常的關心」。接著她想起上次回家，媽媽又問她一次LINE的記事本和KEEP功能要怎麼用。

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▲比起打電話，還是回家一趟看看父母吧！（示意圖／翻攝自pakutaso）

原PO雖然心想「明明以前教過妳了呀，怎麼又不記得了？」還是一邊拿起手機操作一次給媽媽看，「不小心看到了妳上次學會後，唯一儲存的內容是：『妹妹說想要吃媽媽煮的菜』」。看到這句話後，原PO直鼻酸「不過是幾個文字的拼湊，怎麼眼淚一直流」。

她最後也說，在外讀書後，家的樣子反而越來越清晰，「有空多回家看媽媽，有空多回家陪陪家人」。看到貼文後，其他人也紛紛噴淚，「我看到你的文也一直流眼淚」、「滿心期待的點進來準備學用KEEP，結果還沒學到先被洋蔥攻擊一波」、「我明明點乾麵，怎麼變湯麵了」、「20歲後的人生就是不斷失去，最愛的家人、巷口的滷肉飯、曾經逡巡的街道，不要再有藉口，回家看看吧！」

也有網友笑說，「可是我爸有些專業科目的實力比我強，科技資訊更新的比我快欸！我都是被教的那個（不懂跑去問」、「我出國交換的時候，家人只會拍他們出去吃好吃的給我，等我回台後卻都不帶我吃，已哭」、「不好意思，我真的是點進來學賴的KEEP功能，請問可以教我了嗎？」

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