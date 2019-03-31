33歲子拔牙！媽陪看診急喊「醫生怎辦血一直流啦」　牙助全傻眼：30678

▲33歲還要媽媽陪同拔牙，讓網友狂罵「媽寶」。示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「這位媽媽，請問你有生腦給你這位33歲的兒子嗎？」一名33歲兒子在母親陪同下拔智齒後，女牙醫助理趕緊詳細說明注意事項，像是不能吃太燙、辣、少漱口，講完便繼續忙下一名病人；沒想到7小時過後，再度見到那名母親奔來診所焦急喊「我兒子血流不止啦」，一問才知道是吃了超燙的小火鍋，讓她傻爆眼。

該名女牙助在臉書「爆怨公社」PO文說，醫生下午3點多幫病患拔完牙後，有特別說明「這幾天回去不能吃太燙、太辣的東西喔！也不要熬夜跟劇烈運動，有血水、口水就吞下去，不要一直漱口影響血塊凝結。」那男病患聽完點頭說好。

交代一切事項後，她也繼續忙下一位病患，沒想到晚間10點左右，她就看見下午那對母子來到診所，表明兒子拔完牙到現在一直再流血。母親不斷焦急喊著「我小孩拔牙現在流血不止怎麼辦！可以看一下嗎？」

▲拔牙後千萬要聽醫生的話，不然會讓醫護人員很無奈。示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

牙醫也耐心詢問兒子說「你回去吃了什麼嗎？」話才剛結束，一旁的媽媽立刻搶答說「啊他晚上就叫我幫他買小火鍋給他吃，然後他去漱口就這樣了！醫師怎麼辦，我兒子他血流不止啦！」

這一回答讓醫師與原PO都傻眼了，不僅吃太燙的食物又漱口，根本犯了拔牙後的大禁忌。原PO說，她和醫師都超無言，「哈囉？這位媽媽，請問你有生腦給你這位33歲的兒子嗎？拔牙有傷口吃什麼小火鍋啦！30678！這兒子腦應該是實心的，是石膏。」

▲兒子拔牙完吃小火鍋，導致傷口一直噴血。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

網友看了紛紛留言說，「重點都33歲了還這樣......感覺是媽寶了」、「33歲是個媽寶就算了，還蠢到這程度，要不要乾脆砍掉重練啊」、「最討厭遇到媽寶病患，有事不會自己說 ，都要靠媽媽打電話來唉」、「我以為兒子只有3歲」、「拔掉智齒＝失智」、「是不是連大腦都拔掉了？」。

也有醫護人員分享自身經驗說，「很多人都不照醫囑做，然後有事再來怪醫生沒有講，不是醫生沒有講，是講了你有記起來嗎？」、「我還遇過患者補肉手術後，連麻藥都還沒退就跑去吃麻辣鍋......回診檢查傷口時發現傷口癒合非常差，患者才說出實情，當下真的覺得這手術白做了」。

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