「要不要一起玩爆爆王？」　女大生被曖昧對象撩1句...結局神展開！

▲女大生玩手遊，居然被曖昧對象一句話撩到脫魯。（圖／記者洪聖壹攝）

網搜小組／綜合報導

「欸，要不要爆一下？」玩遊戲也能脫魯，靠著一句趣味雙關語，成功撩動了女人心。女大學生日前在Dcard分享和學校曖昧對象下課後一起打手遊，結果意外獲得幸福的「超展開」經驗，「那個對我一下子冷一下子熱，學名曖昧對象的他，最近居然…...。」

女大生說，最近和曖昧對象一起玩《爆爆王M》，一到下課時間彼此就會互相傳訊息線上約戰，「要不要玩一下？」「要不要一起？」「爆一下阿！」「來阿，等你開阿！」這一類看似好哥們的對話，充滿了她的日常。

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一天她打完工後，和曖昧對象相約見面；他來到女孩面前，突然開口一句，「欸，要不要爆一下？」女大生不以為意，直覺秒回「來阿」，然後下個瞬間就被擁入懷中，原來他說的是「要不要抱一下」。

「讚嘆抱抱王！脫魯成就GET！」女大生說，過去以為自己討厭這樣的身體接觸，有人亂抱一定會大罵色狼，結果當下卻沒有。後來曖昧對象坦承，下課打遊戲的那段時間是默默在鋪哏，等待時機成熟來「抱一下」。

甜甜的閃光文貼出後，吸引超過1.5萬網友朝聖，「人帥真好，人醜性騷擾」、「居然是偶像劇的情節」、「我現在在警察局了」、「我等等去上課，也要問女同學要不要玩爆爆」、「原來是交友軟體啊」、「別人脫魯方式從來沒有失望」、「今天才有人這樣問我，結果我回：我刪了......。」