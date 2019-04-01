影／愚人節限定！LINE聊天室下起櫻花雨　再加碼特別版貼圖抽獎

科技中心／台北報導

春天來了！LINE 按照慣例，除了會在聖誕節時飄下雪花之餘，在今（4/1）日也順應櫻花盛開的季節，現在只要打開 LINE 對話視窗，就能看到漫天的櫻花花瓣隨之飛舞喔！

▲LINE下櫻花雨。（圖／記者范家宏攝）

不管是手機或是電腦版的 LINE 軟體，只要打開聊天視窗，就能看到片片櫻花落下，雖然不像去年底聖誕節飄雪還會累積，但也相當符合目前春季氛圍。電腦版會將背景自動換成粉紅色底和一棵櫻花樹；手機版則只會下櫻花雨。

▲LINE聊天室不管是手機版或是電腦版皆會下櫻花雨。（圖／翻攝LINE聊天室）

LINE官方表示，這次的活動是「一日限定」，「聊天視窗在台灣時間2019年4月1日下午13:00開始將下起櫻花雨，讓全球各地的LINE用戶也能感受櫻花的美麗，與沐浴在櫻花雨下的幸福感。」官方還特別強調這不是愚人節。據了解，這波櫻花雨將下至明（4/2）日下午13:00。

此外，LINE還特別推出「愚你同行－節日特別板貼圖抽獎樂」，用戶只要在購買貼圖前加入原創市集官方帳號為好友，就可獲得MyCard抽獎機會，獎項包含60元、240元和720元的MyCard LINE指定卡、40元和404元的LINE CREDIT以及限量20份的愚人節爆笑系小物。