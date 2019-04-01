　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

影／愚人節限定！LINE聊天室下起櫻花雨　再加碼特別版貼圖抽獎

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

科技中心／台北報導

春天來了！LINE 按照慣例，除了會在聖誕節時飄下雪花之餘，在今（4/1）日也順應櫻花盛開的季節，現在只要打開 LINE 對話視窗，就能看到漫天的櫻花花瓣隨之飛舞喔！

▲▼LINE下櫻花雨。（圖／記者范家宏攝）

▲LINE下櫻花雨。（圖／記者范家宏攝）

不管是手機或是電腦版的 LINE 軟體，只要打開聊天視窗，就能看到片片櫻花落下，雖然不像去年底聖誕節飄雪還會累積，但也相當符合目前春季氛圍。電腦版會將背景自動換成粉紅色底和一棵櫻花樹；手機版則只會下櫻花雨。

▲▼LINE聊天室下起櫻花雨。（圖／翻攝LINE聊天室）▲▼LINE聊天室下起櫻花雨。（圖／翻攝LINE聊天室）

▲LINE聊天室不管是手機版或是電腦版皆會下櫻花雨。（圖／翻攝LINE聊天室）

LINE官方表示，這次的活動是「一日限定」，「聊天視窗在台灣時間2019年4月1日下午13:00開始將下起櫻花雨，讓全球各地的LINE用戶也能感受櫻花的美麗，與沐浴在櫻花雨下的幸福感。」官方還特別強調這不是愚人節。據了解，這波櫻花雨將下至明（4/2）日下午13:00。

此外，LINE還特別推出「愚你同行－節日特別板貼圖抽獎樂」，用戶只要在購買貼圖前加入原創市集官方帳號為好友，就可獲得MyCard抽獎機會，獎項包含60元、240元和720元的MyCard LINE指定卡、40元和404元的LINE CREDIT以及限量20份的愚人節爆笑系小物。

ET快訊
恭喜！哈孝遠老婆剖腹生53cm巨嬰　「遺傳爸媽強大基因」
韓國瑜自爆：收到馬雲來信表明「想到高雄看看」
華航何煖軒因機師罷工下台　總經理謝世謙接掌董座

關鍵字：LINE,通訊軟體,愚人節,春天

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

重教KEEP！她開LINE一看…媽媽「唯一儲存內容」藏洋蔥　萬人淚噴：想回家

「LINE官方帳號2.0計畫」改以量計價　Super 8「標籤管理」助攻分眾行銷

影／愚人節限定！LINE聊天室下起櫻花雨　再加碼特別版貼圖抽獎

vivo V15/V15 Pro登台　輕旗艦單機售價不到1.1萬

經典再現！Google Maps愚人節小遊戲　貪食蛇變身火車暢遊世界地圖

影／iPhone 6S也在內！11款蘋果設備將不能更新iOS13

Android陣營兩大旗艦PK　網友認為S10+整體勝P30 Pro

真的賣不好！蘋果官網iPhone舊換新方案再度展延至4月底

中階Pixel 3a系列機要來了！Google高管推特暗示

OtterBox、LifeProof三星S10+手機殼動手玩：給你無法自拔的保護力

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了

敬騰老師快看！！　Gail唱《讓我為你唱情歌》甜死惹

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

王嘉爾選人精準好驕傲　「希望蕭敬騰.陳粒知道我有眼光！」

李千那《心花開》、《不曾回來過》　邊唱邊丟海報全場超嗨！

影／愚人節限定！LINE聊天室下起櫻花雨　再加碼特別版貼圖抽獎

vivo V15/V15 Pro登台　輕旗艦單機售價不到1.1萬

經典再現！Google Maps愚人節小遊戲　貪食蛇變身火車暢遊世界地圖

影／iPhone 6S也在內！11款蘋果設備將不能更新iOS13

Android陣營兩大旗艦PK　網友認為S10+整體勝P30 Pro

真的賣不好！蘋果官網iPhone舊換新方案再度展延至4月底

中階Pixel 3a系列機要來了！Google高管推特暗示

OtterBox、LifeProof三星S10+手機殼動手玩：給你無法自拔的保護力

Sony Xperia 10 Plus開箱：21:9拍攝比例讓你的生活隨手一拍都成電影

iPhone XI多鏡頭「三角排列」曝光　郭明錤：第三個相機將支援AR功能

彰化柴犬遭「熱水燙、打火機燒」背2/3脫毛　飼主否認虐待

陳芳明推「英昌配」：蘇貞昌的氣魄在同婚議題已展現

中職／中信兄弟觀眾人數微成長　劉志威：戰績加彭政閔

郭雪芙女女戀對象曝光！　謝沛恩「剪掉長髮」變成帥T

Superdry、TOUGH巡迴送愛！4月起5場時尚義賣北中南全走透

愚人節最悲淒！　茄子蛋：女生說要在一起，至今還是沒有

大同放任歹戲拖棚未盡連帶責任　證交所開罰10萬元

川普推特語錄／要讓後代子孫搞清楚　「通俄門調查」騙局永遠不該再發生

熱水燙、菸蒂燒再用打火機烤！　柴柴被殘虐「背部有2/3禿掉」

小黃單車10樓從天而降　78歲阿北「出門就被砸」嚴重腦出血

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

3C家電熱門新聞

蘋果刺激換機　多款舊設備無法更..

LINE聊天室下櫻花雨　加碼特..

蘋果iPhone舊換新方案再度..

Sony Xperia 10 ..

Google高管推特暗示Pix..

詐騙！免費送米奇貼圖轉發「#真..

網友認為S10+整體勝P30 ..

LINE@官方帳號2.0新方案..

經典再現！Google Map..

「iPhone XI」背面機殼..

iPhone XI多鏡頭「三角..

他把iPhone放入攪拌機攪碎..

OtterBox、LifePr..

蘋果上架iPhone SE特別..

更多熱門

相關新聞

ACG愚人節惡搞特輯看這篇

每年的 4 月 1 日對於各家遊戲、動畫廠商來說可是大日子，眾家廠商都會在愚人節使出渾身解數，對外釋出各式各樣的「惡搞」情報娛樂玩家，這樣的習慣長久累積下來，也逐漸變成了固定的傳統習俗，每年限定只有一天的超大型娛樂企劃，不僅自娛也娛人，更有不少玩家笑說「每年最期待的就是愚人節消息」。

日清推出「杯麵電競耳機」

愛上同一女　菲籍男LINE台男：我要殺了你

經典再現！Google Maps貪食蛇小遊戲

陳建州愚人節出招　小S上當怒譙

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

他上吊死在桐花公園的樹上　警方查出鼻酸原因…

阿信報喜：今天說的都是真的！

他買機車被酸：25歲沒車沒面子　網神回獲讚

為AirPower才買　網嗆退AirPods

小六女檢舉作弊被逼道歉　校方回應了

《玩很大》輸了走心：氣死！

哲哲秘戀2年突宣布結婚！球球：是真的

一週天氣出爐！清明連假這2天有雨

夜遊竹北戲院…一群學生全煞到

綠島醫遭網路公審！仁醫施景中說話了

蘋果刺激換機　多款舊設備無法更新iOS13

小S突登報道歉蔡依林：我做了對不起她的事

理科太太要賣飲料？註冊12類商標

Apple越南生日趴　曬姊妹比基尼

KTV合唱完最後一首歌...3男女旅館內輕生

更多

最夯影音

更多

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面