學起來！手提紙袋「穿+拉」2步驟就能鎖住　網震驚：用30年才知

▲手提紙袋裝些生活用品很方便。（圖／翻攝抖音）

記者黃君瀚／綜合報導

手提紙袋在生活中用途相當廣泛，輕巧容量大，又能折疊收納超便利。就有網友在《抖音》網站看到一支實用影片，由妹子示範如何幫小小袋子「上鎖」，只要2個步驟，穿加拉15秒鐘就輕鬆搞定，讓內容物不用擔心曝光風險。

常姓網友31日上午在「爆笑公社」貼文，分享一支來自《抖音》的教學影片，整個過程短短40秒，彷彿見證了一場高明的魔術show。影片一開始，只見女孩前方放著一白色手提紙袋，她陸續把生活用品放入，手機、化妝品、文件......。

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▲第一步驟是「穿」，4個端點分別穿向對面洞口。（圖／翻攝抖音）

接著，她認準了紙袋提繩的4個端點，分別穿向正對面的洞中，4個點一共做4次，而下個步驟，就是見證奇蹟的時刻。只要把左、右邊的提繩用力拉起，就能製造出緊閉的狀態，傾斜袋子內容物也不會掉出來，就像是把紙包給「鎖」了起來。

常男表示，這類手提紙袋用了30年，今天才知道有這一個生活小妙招，可以「鎖」起增加安全性。影片最後也示範了如何開包包，只要拉拉提繩鬆開，就能輕鬆開啟紙袋，一切完好如初。

▲下一步是「拉」，只要拉左右提繩就能將袋子鎖起，內容物不外漏。（圖／翻攝抖音）

影片貼上網，網友直呼又學到了簡單、實用的好技能，「有點實用」、「真的長知識了」、「又學到一招了」、「我要送禮物的時候都會這樣鎖起來，就看不到裡面的東西了。」

▼要解鎖也不難，只要拉拉提繩鬆開就好。（圖／翻攝抖音）