幫剝蝦！隔壁桌「公主病手有問題」狂嘲諷　男友霸氣反應…八卦妹秒閉嘴

▲既定印象中，給男友剝蝦的女生就是「公主病」。示意圖，與本文無關。（圖／本報資料照）

網搜小組／綜合報導

「吃個飯還要被公審。」一名女網友與約會時發現男友替她剝蝦，就想說抱持著分工合作的心態，偶爾餵男友吃飯，沒有親親我我刻意放閃；沒想到男友一起身去廁所，隔壁桌一群女生突然大聲喊「隔壁那女的也太公主病了吧」，嘴臉超級噁，讓她超傻眼，但一聽到男友霸氣反應，她心都暖了起來。

該名女網友在臉書「爆怨公社」PO文說，她平常自己也會剝蝦殼，但男友在晚餐前就先說「都我剝就好」，她想說既然這樣，那就爾偶喂男友吃飯菜、喝湯，期間也沒有親親我我太黏人的舉動，「根本沒有什麼問題，沒有要放閃的意思，就是一種分工合作大家都有得吃的概念。」

請繼續往下閱讀...

▲男女朋友相處模式若不影響他人，實在也沒有必要酸。示意圖，與本文無關。（圖／pixabay）

這種分工合作吃飯模式一切順利進行，但男友中途去廁所後，畫面整個大轉變。隔壁桌一群女生突然音量增大，八卦大喊說「隔壁那女的也太公主病了吧」、「手有問題不會自己剝噢」、「真的很誇張欸」，言語整個酸到爆。

原PO當下聽到整個超憤怒，但就想說不要鬧事，便忍住不理會；最誇張的是，男友一回到座位上，她就看見隔壁桌那群女生音量自動變小，神一般的轉換，讓她超傻眼。

她無奈說，那些人想嗆她是沒有什麼問題，但還故意突然大聲酸人，「我們這樣吃飯是有礙到什麼了嗎？不要太嫉妒有人願意剝蝦給我，老娘手也沒廢可以自己剝，如果你都不了解，不必這樣講給我聽，我沒犯法，也沒違反道德風俗民情，怎麼連吃個飯都要聽別人指指點點，要不妳也拍上來錄個影來審我。」





▲原PO吃飯也被公審心很累。（圖／《ETtoday新聞雲》

大眾既定觀念中，男友若是幫忙剝蝦，那女友就一定是「公主病」，讓她超無法接受。她透露，真的很討厭這個刻板印象，剝蝦問題有什麼好講的，不就是雙方都講好就好了，現在路人都管很大，還故意講給她聽，「隔壁那桌也有男生，不知道那些女生是不是順便講給他們聽的。」

吃完晚餐後，她也和男友傾訴剛剛遇到的鳥事，一吐內心的苦水。沒想到男友知情當下，立刻跟原PO講「還好妳吃飯時沒有說，不然隔壁桌可能會翻掉。」男友超霸氣反應，讓她哭笑不得。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！