他們愛上同一女...　菲籍男LINE台男：我要殺了你！

▲桃園市菲籍男子夏諾(中文譯名)，2018年11月不滿胡姓男子與女友交往，憤而用LINE以英文、菲文恐嚇「我要殺了你！」，胡男因畏懼提告。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市龜山區工作的27歲菲籍男子夏諾（中文譯名），因不滿胡姓男子與其女友交往且有曖昧關係，於2018年11月間清晨以手機LINE上傳英文與菲文「我要殺了你！」給胡男，致使胡男心生畏懼向警方提告；夏諾偵訊時坦承上情，辯稱因一時情緒失控所為，桃園地檢署1日偵查終結，將夏諾以妨害自由簡易判決處刑。

檢警調查，27歲的菲籍男子夏諾在桃園市龜山區某工業區工作，因與台籍胡姓男子同時都喜歡同一名女子，不滿胡男常常與女友有曖昧關係，情敵相見分外眼紅，夏諾竟於2018年11月26日清晨7時許，透過LINE通訊軟體上傳「我要殺了你」、「就算我們正在工作，如果你傳照片給我太太，我一定會殺了你」等以英文、菲律賓文恐嚇胡姓男子。

胡姓男子接連收到夏諾恐嚇訊息後心生畏懼，以手機LINE上傳5段恐嚇字眼截圖文字向警方提告；夏諾在偵訊時坦承有上傳恐嚇字眼給胡姓男子，辯稱不滿胡男屢次與女友搞曖昧，讓他看在眼裡很不是滋味才會一時情緒失控。

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