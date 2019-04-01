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綠島醫師遭網路公審！施景中揭「全島靠她一人」　親人過世沒能回去

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▲▼女兒額頭爆血掛急診！綠島醫生「現在休息時間」趕人。（圖／翻攝自臉書就是愛綠島）

▲媽媽心疼女兒受傷，質疑綠島醫生「沒醫德」，但台大婦產科名醫施景中有話想說。（圖／翻攝自臉書／就是愛綠島，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

台東綠島一位媽媽近日發現女兒跌倒額頭流血，送醫又遇上休息時間，事後氣得在臉書痛批陳姓醫生沒醫德。但「仁醫」施景中聽聞後，在臉書替這位綠島醫師抱不平，表示全綠島只有一個醫生，一周7天24小時待命，「難道醫師不是人？就算超人也會垮掉。」

這名媽媽29日在臉書公開社團「就是愛綠島」發文表示，女兒在家跌倒撞上桌腳，導致額頭流血，所以她立刻帶女兒到綠島衛生所掛急診，不料醫師竟回她「現在是6點休息時間，孩子哭鬧可能無法縫，要有男人壓住，妳可以先去吃晚餐，7點再帶孩子回來縫，而且妳孩子一直哭，也無法縫。」

請繼續往下閱讀...

媽媽在文中氣憤表示，醫生連傷口都沒看就說會縫，還理由一堆不肯立刻治療，一直表態「現在是休息時間」，連女兒要縫線都得看日期時間，「哪個孩子不哭鬧，這是妳醫生的醫德嗎？別人生命都不是生命嗎？」

▲▼女兒額頭爆血掛急診！綠島醫生「現在休息時間」趕人。（圖／翻攝自臉書就是愛綠島）

文章曝光後，引發網友熱議，還登上新聞媒體。陳姓醫師解釋，當時她接到護理人員通知，立即前往診間查看，但女童力氣大又躁動，考量到要打麻醉，現場又只有她跟護理人員2人，才會請對方先帶女兒回家吃飯，能體諒母親護女心切的情緒性發言。

不過，「仁醫」施景中看不下去，稍早在臉書撰文表示，美劇《急診室的春天》是由美國醫生寫的劇本，第一集就演到一位實習醫師因為病人眾多，好不容易才能抽空到割傷手指的病人面前詢問病況，但家屬說「割傷已經超過12小時」，於是醫生又把縫合針放下來，告訴家屬「現在已經過了primary suture（初級縫合）的時機，要等secondary primary suture（次級縫合）了。」

施景中指出，女童額頭撞傷流血，這種傷口別說是在綠島，可能在哪裡都一樣得等，如果是在美國、英國，「可能半天一天都等不到，更別說可以掛急診了」。尤其聽到這位媽媽批評「醫德呢？別人的生命都不是生命嗎？」他倒想反問「只是這樣的傷口，哪裡會影響到生命？」

施景中說，如果這位受傷女童是他的小孩，「在醫師縫合之前，我一定加壓傷口止血，絕不會故意讓自己女兒的血流出來、故意影響大家對醫師的觀感。」再者，根據三軍總醫院公開分享的核心課程，一般傷口是12小時內縫合，臉部傷口可延至24小時，「全綠島只有一個醫生，家屬妳希望多VIP的服務？

▲▼綠島醫師遭網路公審！施景中揭「全島靠她一人」　親人過世沒能回去。（圖／翻攝自臉書／Jin-Chung Shih）

▲施景中在臉書貼出三總核心課程，指臉部傷口可延至24小時縫合。（圖／翻攝自臉書／Jin-Chung Shih）

說到這裡，施景中又分享另一個婦產科醫師的案例，表示對方是他的前輩，接生量非常大，但有一次回家洗澡剛抹完肥皂，產房就打來說有一位孕婦的胎心音減速，必須緊急剖腹。當時前輩二話不說趕往產房，但家屬卻用相機伺候，不僅記錄他到院的時間，還強迫簽下切結書，言明孩子未來若有任何問題，一概由醫師負責。

施景中表示，他很想問這些家屬「你知道我這位前輩正在下班、洗澡中嗎？人家好心下班後來醫院，義務幫你太太的忙，你這樣拍他照、強迫簽切結書，這樣對待你小孩的恩人，說得過去嗎？難道醫師不是人？醫師都不用休息洗澡睡覺吃飯嗎？」

如今綠島支援醫師遭公審，施景中感觸良多，認為這位醫師一周7天24小時待命，就算是超人也會垮掉，乾脆回來台灣本島，「別人不珍惜妳，這個世界一定有更值得妳的地方。」

▲▼綠島衛生所。（圖／翻攝自GoogleMaps）

▲綠島衛生所。（圖／翻攝自GoogleMaps）

據了解，陳姓女醫師4年前是自願調到綠島服務，也是綠島第一位女醫師，但從去年7月開始，衛生所就只剩她一位醫師，全島居民和遊客都仰賴她看診，如果本島找不到願意短期支援的醫師，她就不能休假，曾經因此連上10天班。

今年3月，陳姓醫師親人過世，因為找不到支援醫師，無法送家人最後一程，但她至今未曾有過一句怨言，只希望大家能多互相體諒。

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關鍵字：綠島,醫生,急診,掛急診,就是愛綠島

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