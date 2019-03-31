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王金平上台高歌　賀大專校友聯合會理監事授證

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▲台南市長黃偉哲等人為校友聯合會理監事授證，前立法院院長王金平和衛福部部長陳時中上台高歌祝賀。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲等人為校友聯合會理監事授證，前立法院院長王金平和衛福部部長陳時中上台高歌祝賀。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／南市報導

第1屆中華民國大專院校校友聯合會，3月31日在嘉南藥理科技大學禮堂，舉辦理事長施俊鈞與理監事授證典禮，邀請衛福部部長陳時中及市長黃偉哲代為頒理監事證書，前立法院院長王金平和衛福部部長陳時中，及多位各級民代也到場共同獻唱歌曲祝賀。

中華民國大專院校校友聯合會理監事授證，與嘉南藥理科技大學各縣市校友會長授證合併舉行，市長黃偉哲除了接受顧問證書外，也和衛生福利部部長陳時中一起受邀，代頒聯合會理監事證書。

▲台南市長黃偉哲等人為校友聯合會理監事授證，前立法院院長王金平和衛福部部長陳時中上台高歌祝賀。（圖／記者林悅翻攝）

黃偉哲市長指出，校友會是學校成長的動力之一，學生在校園受教後，踏入社會就可望成為各階層棟樑，校友聯合會除了串聯各校校友聯誼外，正可發揮協助校友就業的社會穩定力量，可說任重道遠。

衛福部部長陳時中表示，他早期選過各級牙醫學會負責人職務，就是沒有選過校友會長，他讚美施俊鈞理事長從事中輟生及非行少年輔導工作，還當選嘉藥校友總會和大專校友聯合會理事長，可說是功德無量。

▲台南市長黃偉哲等人為校友聯合會理監事授證，前立法院院長王金平和衛福部部長陳時中上台高歌祝賀。（圖／記者林悅翻攝）

前立法院院長王金平說，嘉藥每年校慶他都會參加，與校友關係密不可言比喻，歷屆校友在社會的奉獻，也在此表達最高敬意；他同時表達此次參加國民黨提名總統初選的動機，請大家鼎力支持。

王金平同時邀陳時中部長上台，一起高歌「思慕之人」，不但獲得現場如雷掌聲，校友更爭相上台和王金平及陳部長合唱，讓午后的嘉藥校園傳遍歡樂歌聲。

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關鍵字：王金平,高歌,大專,校友,聯合會,理監事,授證

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