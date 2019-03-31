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社會 社會焦點 保障人權

清水深夜惡火「2死3重傷」　家屬：不敢告訴老人家噩耗...

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記者陳玉／台中報導

31日凌晨2點多，清水區五權路上一棟民宅發生火警，警消到場時見一家5口全數昏迷在3樓待救， 父母分別送往梧棲童綜合、沙鹿光田醫院急救後不治，3名就讀高中子女仍在加護病房持續治療中。鄰居表示，1家5口與2名祖父母同住，意外發生時先見濃煙很大，準備要拿水管上前救火時，火舌從民宅右側竄出、接著就有爆炸聲；家屬表示，祖父母到大陸旅遊8天，預計今晚才會返台，家屬擔心老人家承受不了，尚未告知2死3傷的噩耗。

▲清水火災（打馬）。（圖／記者陳玉攝）

▲清水深夜惡火造成「2死3傷」悲劇，3高中子女重傷、父母雙亡。（圖／記者陳玉攝，下同）

▲清水火災（打馬）。（圖／記者陳玉攝）

▲▼警方鑑識人員進出火場調查，死者韋男姐夫（下圖）到場坐在一旁等待。▲清水火災。（圖／記者陳玉攝）

死者韋男姐夫表示，韋姓夫妻2人與3名子女、2名祖父母同住，夫妻都在電子公司上班，祖父母則是在夜市擺攤賣棉被寢具，3名孩子很孝順，也會到夜市幫忙祖父母，1家7口感情都很好，曾經到峇里島出遊。而祖父母剛好3月底剛好外出到大陸旅遊8天，31日晚間會返台，但因擔心老人家承受不了，尚未告知火災噩耗。

鄰居表示，韋姓1家搬到這已28年，平時待人很好，孩子也很乖巧；凌晨火災發生時，先是聞到燒焦味後出來查看，見韋家1樓濃煙很大，準備要拿水管上前撲滅火勢時，火舌就從住宅右側竄出、接著發出爆炸聲響，就不敢靠過去了。

▲清水火災。（圖／記者陳玉攝）

▲現場還留有搶救時不慎掉落的粉紅色家用拖鞋。

因火災而重傷的3名子女，目前皆就讀清水高中高一、高二、高三，校方表示，3名學生在校表現乖巧，長子擔任環保志工隊的隊員，熱心助人，校長黃偉立上午也已趕往中國附醫關心；台中市教育局則表示，將結合社會局提供父母喪葬費事務協助，待3學生康復後，也會結合社會資源提供日後生活協助。

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關鍵字：清水,火災,2死3傷

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