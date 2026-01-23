　
地方 地方焦點

花蓮高寮大橋震後重建+系統性改善　榮獲公共工程金質獎佳作

▲▼花蓮縣政府建設處處長鄧子榆與工程、營造公司團隊一同上台受獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府建設處代表與工程、營造公司團隊一同上台受獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府推動之「花68鄉道高寮大橋0918震災復建工程」，榮獲行政院公共工程委員會主辦之第25屆公共工程金質獎－公共工程品質優良獎「佳作」肯定，頒獎典禮於1月21日（星期三）舉行，花蓮縣政府由建設處處長鄧子榆代表與揚盛工程顧問股份有限公司及瑞鋒營造股份有限公司工程團隊一同上台受獎，展現本縣在災後重建工程品質、施工管理及整體執行成果上的優異表現。

花蓮縣政府表示，公共工程金質獎為行政院核定之全國公共工程最高品質獎項，評選標準嚴謹，從工程規劃設計、施工品質、履約管理、整體效益及永續發展等面向進行全方位審查，本案能獲得評審肯定，不僅肯定縣府團隊於震災後迅速投入重建的執行力，也彰顯工程團隊在品質控管與專業管理上的用心與成果。

▲▼花蓮縣政府建設處處長鄧子榆與工程、營造公司團隊一同上台受獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚指出，0918地震對花東地區交通造成嚴重衝擊，縣府團隊於震後第一時間全力投入修復與重建工作，秉持「品質為本、安全為要、韌性為先」的原則，推動高寮大橋及周邊道路復建。她強調：「每一項公共工程都與鄉親的生活息息相關。這次榮獲金質獎佳作，不只是對工程成果的肯定，更代表縣府在災後重建過程中，一步一腳印落實品質管理的努力。」

本工程由揚盛工程顧問股份有限公司負責設計與監造，並由瑞鋒營造股份有限公司承攬施工，工程範圍自台九線端至193線高寮端，全長包含橋梁長770公尺及引道406.45公尺，內容涵蓋高寮大橋重建及周邊道路系統改善。工程完工後，不僅有效恢復地震造成的交通中斷，同時提升橋梁結構安全性、防災韌性及整體通行效率，強化地方聯外交通功能。

在工程執行過程中，團隊落實完善的品質管理制度，從施工規劃、材料管控、工序查驗到跨單位協調，均依循高標準辦理，並結合專業技術與實務經驗，確保工程成果符合設計目標與使用需求，成為本案獲得金質獎評審肯定的重要關鍵。

花蓮縣政府強調，災後重建不只是重建，更是全面提升公共工程品質與城市韌性的契機。未來縣府將持續以更高標準推動公共工程建設，深化品質管理與專業整合，並攜手中央機關及工程團隊，共同打造安全、友善、永續的交通環境，守護鄉親安心通行的每一條道路與橋梁。

花蓮港9座震損碼頭無縫接軌修復　獲公共工程金質獎

花蓮港9座震損碼頭無縫接軌修復　獲公共工程金質獎

象徵國家公共工程品質最高榮譽的「公共工程金質獎」，行政院公共工程委員會日前公布獲獎名單，花蓮港務分公司面對花蓮0403強震所造成的外港9座碼頭嚴重損壞，如期如質完成「花蓮港#17~#25碼頭震災修復工程」，榮獲全國「第25屆公共工程金質獎」優等獎項。

花蓮長良早期農地重劃區水路改善　估1/15完工

花蓮長良早期農地重劃區水路改善　估1/15完工

花蓮明禮路行穿線難防滑　改善重鋪週五前完工

花蓮明禮路行穿線難防滑　改善重鋪週五前完工

交通部允撥25億改善拓寬台16線水里信義段

交通部允撥25億改善拓寬台16線水里信義段

萬榮明利村長橋排水清疏完成　改善溢堤致災

萬榮明利村長橋排水清疏完成　改善溢堤致災

高寮大橋震後重建系統性改善公共工程金質獎佳作

