22支國際救援勁旅齊聚屏東　「繩期」繩索救援賽震撼登場

▲屏東縣政府消防局舉辦為期三天的「繩期」繩索救援國際邀請賽。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為深化消防繩索救援專業並拓展國際實務交流，屏東縣政府消防局於1月23日至25日舉辦為期三天的「繩期」繩索救援國際邀請賽，邀集香港、日本、泰國及金門、澎湖、連江等離島救援隊伍來臺，連同本島隊伍共22支菁英同場競技。透過高擬真競賽與跨國交流，展現屏東消防實力，也為國內少見、具指標性的國際救援盛會。

屏東縣長周春米表示，本次賽事能夠同時邀請多個國家及離島隊伍來臺參與，實屬難得，不僅象徵屏東消防救援實力獲得國際肯定，也展現臺灣消防與國際及外島救援體系緊密連結的成果。透過跨國、跨區域的交流競賽，讓消防人員得以直接觀摩不同國家與地區的救援技術與指揮思維，進一步強化面對複合型災害的應變能力。

消防局指出，來自香港、日本、泰國及外島地區的參賽隊伍，長期執行山域、高空及特殊地形救援任務，擁有豐富實戰經驗。本次賽事藉由高擬真競賽關卡設計，促進國際與離島隊伍間深度技術交流，讓參賽人員在相互觀摩與實作中精進繩索救援技巧，全面提升救援安全與效率。

消防局強調，未來將持續以屏東作為國際消防專業交流的重要基地，積極邀請國外及離島救援團隊來臺交流訓練，導入多元救援經驗與國際視野，持續精進消防救災量能，攜手守護縣民生命與財產安全。